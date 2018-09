Resumo - 3º Episódio - 19 de setembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diana estranha a reação de Júlia e sente-se constrangida. Margarida ainda está em pânico com medo que o assaltante volte. Júlia quer chamar a polícia mas Margarida só quer ir para casa. Depois de Margarida ir embora, Júlia tenta aproximar-se de Diana que se recusa a testemunhar o sucedido à polícia. Contrariada assente em escrever o seu número de telefone num papel.

Na praia, Vitória observa e espera por Gustavo que está a fazer Surf. Combinam almoçar mais tarde. Beijam-se felizes e apaixonados.

Diana estaciona a mota ao pé da sua autocaravana e conta a António que impediu um assalto. Já dentro da caravana, Diana oferece-lhe um café. Está nervosa pois não quer ser reconhecida por ninguém e quer apenas um regresso calmo e normal. Não quer ter a polícia em cima dela e António sugere-lhe que confie um pouco mais nas pessoas.

Numa estrada todo terreno, Rodrigo conduz a grande velocidade e João dá-lhe coordenadas e indicações do caminho. Mais tarde, os irmãos param junto a uma lagoa e conversam sobre o trilho. Rodrigo gostava de ir a Marrocos e falam do fim da sua relação com Beatriz. Por sua vez, João declara que a mulher que procura não existe.

Nestor e Adelaide observam orgulhosos as obras da fundação praticamente finalizadas para a inauguração no dia seguinte. Adelaide é da opinião de que todas as empresas devem fazer algo com responsabilidade social.

Na universidade, Clara está entusiasmada com o estágio. Vitória não aceita o estágio que a universidade lhe arranjou e critica uma colega que vai estagiar na televisão.

Margarida está muito nervosa ainda. Júlia e Fernando acham que têm de ligar à polícia mas Margarida recusa. Júlia fica satisfeita quando Margarida declara que não consegue reconhecer o homem que a atacou e que também perdeu a vontade de ir a Paris.

Vitória conversa com Gustavo e quer ser apresentada à sua família mas para ele ainda é cedo. Falam sobre o racismo e questionam-se sobre a família biológica dele.

Júlia marca um encontro com alguém por telefone. Aida convence Júlia a consultar os búzios. Esta assente e transmite a mesma mensagem a Júlia, deve ter cuidado. Júlia fica nervosa e interrompe.

Gustavo regressa ao bairro vestido de fato e gravata e receia que o reconheçam. Vai à casa de Aida falar com Alzira. Fica espantado ao ver Naomi quando está lhe abre a porta.

Naomi apresenta Gustavo a Alzira e explica que ele é advogado e vai ajudá-la. Alzira explica a sua situação, tiraram-lhe os filhos porque os deixa à porta da escola às 6h pois tem de ir trabalhar. Leo entra na sala e reconhece Gustavo.

Gustavo está de saída quando Naomi se desculpa pelo comportamento do irmão. Gustavo conta que foi ali com os amigos por causa de um telemóvel roubado. Naomi declara que nem toda a gente ali é criminosa e ele agradece-lhe a hospitalidade. Está deslumbrado com ela.

Jacinta experimenta um vestido e Nestor dá a sua opinião enquanto conversa com Flávio sobre Alex que está a jogar futebol na Alemanha.

Na casa de chá, João olha para Marco com interesse. Carmo repara nisso. João é gay mas não consegue assumir porque há muito preconceito. Marco dá-lhe discretamente o seu contato. Nestor queixa-se de Jacinta ao neto e este desvaloriza.

Júlia encontra-se com o homem que atacou Margarida e pede-lhe o telemóvel que lhe deu de volta. Paga pelo serviço e pede-lhe que desapareça por uns tempos. De seguida, Júlia atira o telemóvel e o cartão ao rio.

Fernando despede-se de Margarida e ainda pondera cancelar a viagem mas a mulher reforça que fica bem e que ele pode ir em paz. Beijam-se.

Na praia, Rodrigo abre a bagagem do seu jipe para o seu cão sair. Deixa-o correr e este vai direto para a autocaravana de Diana.

Dylan ladra e Diana percebe que ele tem fome. Dá-lhe uma salsicha que o cão devora avidamente. Rodrigo entra e pede desculpa, levando o cão para fora. Diana vai atrás dele. Cá fora, conversam e Rodrigo explica o nome do cão. Diana sabe tudo sobre ele pois é sua ouvinte há muitos anos. Começa a sair fumo da caravana e Diana entra a correr.

Adelaide e Jacinta conversam quando João entra e fica a ouvi-las sem se anunciar. Jacinta não percebe como é que João não arranja uma namorada nem nunca apresentou nenhuma à família. Este entra, meio nervoso, com a conversa e explica que saiu mais cedo do trabalho e fala evasivo de umas obras que estão a decorrer.

Rodrigo e Diana acabam de jantar. Dylan está sempre perto dela. Rodrigo contou tudo sobre a sua vida e quer saber mais sobre Diana. No entanto, esta não se abre muito e muda de assunto. Vai fazer um café para eles enquanto afirma que ela própria devia arranjar uma cão, para ter companhia. Avisa Rodrigo que o café não é grande coisa e este brinca com a situação.

Pela noite dentro, Rodrigo e Diana conversam e ela agradece que ele não tenha feito muitas perguntas sobre a sua vida pessoal. Ele põe música a tocar e ficam os dois em silêncio a ouvir a musica e som do mar.

Em casa, João olha pensativo para a fotografia da cicatriz de Diana. Recebe um telefonema e hesita quando o convidam para sair mas depois assente.

João entra num bar gay e dois homens aproximam-se dele e levam-no para a pista. Todos dançam quando alguém pega num telemóvel e começa a tirar fotografias.