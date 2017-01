Adeus a Mário Soares

O cortejo fúnebre de Mário Soares, que morreu este sábado aos 92 anos, terá início pelas 11:00, e terá como primeiro ponto de passagem a casa do antigo Presidente da República, no Campo Grande.

Daí, o cortejo, com escolta de 30 motos da GNR e que incluirá, além do carro funerário, viaturas do protocolo, da segurança e da família, seguirá para os Paços do Concelho, onde estarão o presidente da autarquia, Fernando Medina, vereadores e outros autarcas e, possivelmente, dois dos netos de Mário Soares.

Na Praça do Município, a urna passará do carro funerário para um armão (uma espécie de charrete) da Guarda Nacional Republicana, prosseguindo entre as 11:40 e as 13:00 o cortejo até ao Mosteiro dos Jerónimos, com uma Escolta de Honra de 84 cavalos da GNR.

