Morreu Mário Soares

Mário Soares morreu este sábado por volta das 15:30. Estava hospitalizado desde dia 13 de dezembro, no Hospital da Cruz Vermelha. Chegou a ser transferido no dia 22 dos Cuidados Intensivos para a unidade de internamento em regime reservado, depois de sinais de melhoria do estado de saúde. No entanto, na véspera de Natal, um agravamento súbito da situação clínica obrigou ao regresso à Unidade dos Cuidados Intensivos, onde permaneceu, em coma profundo.

O Governo decretou três dias de luto nacional e honras de funerais de Estado. Em Nova Deli, na Índia, o primeiro-ministro destacou Mário Soares como o rosto e a voz da liberdade. Ainda assim, António Costa não vai interromper a visita de estado à Índia.

Acompanhe todas as atualizações em direto na SIC Noticias