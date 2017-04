OIKOS procura o melhor beijo do mundo!

AMM_SpotDanone1_V2-desktop revisto.mp4

A marca OIKOS anda à procura do melhor beijo do mundo: um beijo suave, intenso e apaixonado. Se acreditas que é o teu, participa com o teu vídeo em www.beijoikos.pt.

Tens até dia 30 de Abril para submeter a tua participação e garantir que tens 30 votos para pertencer à lista do júri. Não percas esta oportunidade!

Sabe mais aqui - www.beijoikos.pt.