Brasil Junino chega à Europa com estreia em Lisboa

Cores vivas, alegria, cheiros e sabores, danças e músicas capazes de tirarem os pés do chão, até aos mais desanimados. Das bandeirinhas e balões que enfeitam os arraiais, aos trajes típicos e multicoloridos, cada detalhe presente numa festa junina desperta emoções e reforça a importância desta expressão da cultura popular brasileira.

Estas festividades, celebradas anualmente em todo o território brasileiro, serão divulgadas mais cedo em 2017. Não no Brasil, mas a mais de 7 mil quilómetros da capital do país. A primeira paragem do evento Brasil Junino será em Lisboa, entre os dias 7 e 16 de abril, no Pavilhão de Portugal.

De lá, o evento segue para os principais pontos turísticos e casas de cultura de mais três países europeus – Espanha, Itália e França. Serão 10 dias de atividades gratuitas em cada local.

O Brasil Junino é uma oportunidade para os portugueses conhecerem uma das maiores e mais bonitas festas do Brasil. Para os entusiastas, é também um intercâmbio sobre a influência portuguesa nos rituais brasileiros, tendo em conta as semelhanças com as Festas dos Santos Populares, como o evento é conhecido em Portugal.

Em Lisboa, a cantora Lucy Alves abre a programação cultural ao lado de “Os Gonzagas” e do grupo “Pé de Cerrado”, no dia 7 de abril, às 20h. Já Elba Ramalho está confirmada para encerrar o evento em Portugal, com um show no dia 16, também às 20h.

Durante o Brasil Junino, os visitantes poderão ainda assistir às apresentações de músicas regionais e danças folclóricas com o “Balé Flor do Cerrado”, o “Grupo Matulão” e “Quadrilhas Juninas”, além de artistas escolhidos pelos estados representados.

A programação não se restrige às apresentações musicais. Os portugueses terão também oportunidade de conhecer a gastronomia típica de cada região assim como alguns elementos expositivos das principais festas juninas do Brasil: Campina Grande, em Paraíba; Caruaru, em Pernambuco; São Luís, no Maranhão; Mossoró, no Rio Grande do Norte; Aracaju, em Sergipe; Ceilândia, em Brasília, e o São João da Bahia, com comemorações em todo o estado.