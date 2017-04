A Lisbon Eco Marathon está de volta!

A SIC é a televisão oficial da IV Edição da Lisbon Eco Marathon dia 21 de maio de 2017, e este ano a prova fica circunscrita aos Montes Claros, Monsanto.

A maior parte dos percursos serão cumpridos em estradas alcatroadas, parte em ciclovias e o restante em estradões florestais.

A partida e chegada de todas as provas será no topo do Parque Eduardo VII em Lisboa, junto à bandeira nacional, zona de fácil acesso para todos.

Horários:

• Maratona (42Km), partida ás 9h15m

• Meia Maratona (21Km), partida ás 11h

• Mini Maratona (12 Km), partida ás 11h30m

Para mais informações: www.maratonadelisboa.pt