A iniciativa “Um Abraço a Portugal” lançada em junho para apoiar as vítimas dos incêndios no distrito de Leiria, conseguiu angariar 854.823,79€. Este valor resulta de uma combinação de chamadas para a linha solidária SIC, 800.299,12 €, doações diretas para a conta da SIC Esperança, 11.926,67€ e de 10% das receitas provenientes da venda das publicações semanais do grupo Impresa na terceira semana de junho, 42.598,00€.

A SIC Esperança, enquanto braço da responsabilidade social do grupo Impresa, será a responsável pela implementação e monitorização da verba angariada.

Este valor será aplicado na reconstrução de casas de primeira habitação e respetivo recheio nos três concelhos mais afetados: Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos.

Para a reabilitação de algumas casas, a SIC Esperança irá associar-se à Just a Change, uma Associação sem fins lucrativos, que mobiliza recursos humanos e materiais para recuperar habitações de pessoas com carências socioeconómicas. A intervenção desta associação é levada a cabo de forma especial, reunindo técnicos especializados em execução de obras e voluntários, os principais agentes de mudança que levam alegria e esperança aos beneficiários. Desde 2010, já mudaram a vida de cerca de 650 pessoas, remodelando 80 casas com a ajuda de mais de 2.000 voluntários.

A AEG não ficou indiferente a esta causa e, com o apoio da sua embaixadora Ana Rita Clara, associou-se a esta iniciativa doando eletrodomésticos para equipar 10 cozinhas.

SIC Esperança – Vale a Pena Acreditar!