GEN10S Portugal - Escolas Selecionadas

Terminado o período de candidaturas ao projeto Gen10s Portugal, e asseguradas todas as condições de elegibilidade, o júri reuniu e deliberou que beneficiarão do projeto as seguintes Escolas:

Açores Escola Gaspar Frutuoso Açores Escola Básica e Secundária da Povoação Aveiro E.B. 2, 3 e Secundária Padre António Morais da Fonseca Aveiro E. B. 2 de Valongo do Vouga Aveiro Escola Básica de Aguada de Cima Aveiro Escola Básica e Secundária Dr. Serafim Leite Aveiro E.B. 2, 3 S. João da Madeira Aveiro Agrupamento de Escolas de Búzio Aveiro Escola Castro Matoso Aveiro Escola Básica de Eixo Beja Escola Básica 2º, 3º Ciclo e Secundária de Ourique Beja Escola Básica 2, 3 Dr. António Francisco Colaço Beja Escola Básica nº1 de Alvito Braga E. B. 2,3 de Real Braga E.B. 2 e 3 de Briteiros Braga Escola Rosa Ramalho Braga Escola Básica de Vila Verde Bragança E.B. 1,2, 3 Augusto Moreno – Bragança Bragança Escola Básica e Secundária Miguel Torga Coimbra Escola Básica Nº2 de Arganil Coimbra Escola Básica 2,3 Professor Mendes Ferrão – Coja Évora Escola Básica 2,3 de Pegões Faro Escola 2, 3 Dr. Francisco Cabrita Faro EBI/JI José Carlos da Maia Faro E.B. 2, 3 Professor Paula Nogueira Faro Escola D. Paio Peres Correia Faro Escola Básica 2, 3 Infante Dom Fernando – Vila Nova de Cacela Guarda Escola Básica e Secundária de Manteigas Guarda Escola Básica e Secundária de Fornos de Algodres Leiria Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de D. Luis Ataíde Leiria Escola Básica José Malhoa Lisboa Escola Básica 2, 3 Aquilino Ribeiro Lisboa E.B. 2, 3 Gaspar Correia Lisboa E.B 2,3 de Vialonga Lisboa Escola Básica Bartolomeu Dias Lisboa Escola Básica de São João da Talha Portalegre E. B. José Régio Porto Escola Básica Professor Óscar Lopes Porto E.B. 2,3 de Sande Porto Escola Básica do Marão Porto Escola Básica e Secundária de Idães Porto Escola Básica Dr. José Domingues dos Santos Porto Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto Santarém Escola Básica Marinhas do Sal Setúbal Escola D. João I Setúbal Escola Básica 2,3 D. Luís de Mendonça Furtado Setúbal Escola 2, 3 Ciclos de Álvaro Velho Setúbal Escola Básica de Nun’Álvares Setúbal Escola Básica 2,3 de Aranguez Setúbal Escola Básica e Secundária Prof. Ruy Luís Gomes Setúbal Escola EB 2,3 do Bocage Viana do Castelo Agrupamento de Escolas de Freixo Viana do Castelo Escola Básica 2º e 3º ciclos Dr. Pedro Barbosa Viana do Castelo Escola Básica e Secundária de Barroselas Vila Real E.B. 2,3 e S. de Ribeira de Pena Vila Real Escola Básica de 2º e 3º ciclos Monsenhor Jerónimo do Amaral Vila Real Escola Básica Nadir Afonso Viseu Escola Básica e Secundária Dr. José Leite de Vasconcelos Viseu Escola Básica e Secundária de Moimenta da Beira Viseu Escola Gomes Eanes de Azurara Viseu Escola Básica Infante D. Henrique – Repeses, Viseu Viseu Escola Básica D. Luis de Loureiro

