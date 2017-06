No âmbito das comemoração dos 25 anos da SIC, a SIC Esperança, enquanto braço da responsabilidade do grupo Impresa, lança o Prémio Solidário 25 anos SIC.

Destinado a todas as Instituições de Solidariedade Social do país, o prémio pretende contemplar um projeto inovador que tenha como objetivo a melhoria da qualidade de vida, em particular de pessoas socialmente desfavorecidas.

O prémio tem o valor de 25.000,00 € e as candidaturas estão abertas até ao dia 1 de setembro. O vencedor será anunciado no dia do aniversário da SIC, a 6 de outubro.

Consulte aqui o Regulamento e aqui a Ficha de candidatura.

SIC Esperança - Vale a Pena Acreditar!