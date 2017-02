4ª Edição Projeto Liberdade de Expressão e Redes Sociais

A SIC Esperança, em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares e com o apoio da Porto Editora, promoveram a 4ª edição do projeto Liberdade de Expressão e Redes Sociais que teve como objetivo, suscitar a reflexão e o debate sobre a temática da liberdade de expressão e das redes socais.

Os vencedores desta 4ª edição já foram escolhidos. Coube ao júri, constituído por: Dr. Francisco Pinto Balsemão (Presidente do Grupo Impresa), pela Dr.ª Mercedes Balsemão (Presidente da SIC Esperança), pela Dr.ª Isabel Alçada (Ex-Ministra da Educação), pela Dr.ª Teresa Calçada (Comissária Adjunta do Plano Nacional de Leitura), pela Dr.ª Manuela Silva (Coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares) e pelo Dr. Henrique Monteiro (Diretor Geral Adjunto de Informação do grupo Impresa), a difícil tarefa de selecionar os vencedores do lote dos quase 200 trabalhos admitidos.

Dada a qualidade dos trabalhos apresentados, este ano o júri decidiu atribuir um prémio especial.

Os vencedores do 3º Ciclo do Ensino Básico são:

1º Escola Secundária João de Araújo Correia, com o trabalho: “Violência no namoro”;

2º Agrupamento de Escolas Rio Arade – Escola Básica Rio Arade, com o trabalho: “Amor a cores”;

3º Colégio Casa Mãe, com o trabalho: “A única marca a ser deixada deve ser a do coração”.

Os vencedores do Ensino Secundário são:

1º EPROFCOR- Escola Profissional de Cortegaça, com o trabalho: “Violência no namoro”;

2º Escola Secundária de Miraflores, com o trabalho: ”Escolhe … ser feliz”;

3º Colégio D. Dinis, com o trabalho: ”Não deixes que te roubem os sonhos”.

O prémio especial vai para a Escola Secundária Alves Martins, com o trabalho: ”The neon series: a violência não é opção”.

Parabéns aos vencedores!

