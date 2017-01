Conferência Por Um Bairro Melhor

Durante seis meses a SIC Esperança, a Visão e a Comunidade EDP olharam para os bairros portugueses, para as pessoas, associações e projetos que estão a mudar as nossas cidades.

Levámos a cabo 6 ações de intervenção social, dando a conhecer causas por todo o país, mobilizando voluntários e parceiros para a execução das mesmas, despertando redes de vizinhança e apelando à solidariedade entre vizinhos com vista à construção de uma sociedade mais interventiva e mais atenta às necessidades do próximo.

No dia 30 de janeiro concluímos esta edição do projeto com uma conferência que abordará o futuro das nossas cidades.

SIC Esperança - Vale a Pena Acreditar!