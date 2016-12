7ª Edição Prémio SIC Esperança - Rock In Rio Escola Solar

Na 7ª edição do Prémio SIC Esperança Rock In Rio Escola Solar foram rececionados mais de 200 projetos de Instituições de Solidariedade Social de todo o país. Assentes nos critérios explícitos no Regulamento do prémio, a equipa da SIC Esperança foi a responsável pela escolha do vencedor.

O prémio foi atribuído à Fundação Comendador Almeida Roque pelo projeto “GEAS – Gestão Eficiente de Águas Sanitárias”. Este projeto consiste no desenvolvimento de um Kit universal, de controlo totalmente mecânico, que tem como objetivo reaproveitar a água do duche para as descargas do autoclismo, reduzindo o desperdício de água. Cada vez que se toma banho, existe um período de espera até que a água atinja a temperatura ideal e, durante esse tempo, estima-se que são desperdiçados em média 10 litros de água. A Fundação propõe-se a instalar 20 Kits de poupança em 20 agregados numerosos do concelho de Oliveira do Bairro, aliviando esta despesa e contribuindo simultaneamente para a preservação de um bem essencial à vida, a água.

Dada a qualidade dos projetos apresentados, a SIC Esperança atribuiu ainda uma menção honrosa ao Centro Padre Alves Correia, pelo projeto “Emprego +” que visa integrar profissionalmente imigrantes com dificuldades no domínio da língua portuguesa, com graves carências económicas, em situação de desemprego ou à procura do 1º emprego, de modo a quebrar o ciclo da pobreza por via da capacitação e valorização das suas competências.

A verba para o financiamento do prémio foi gerada através da venda de eletricidade, produzida por painéis solares instalados pelo país, na sequência da 1ª edição do projeto escola solar do Rock in Rio.

SIC Esperança – Vale a Pena Acreditar!