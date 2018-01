Mulheres na Arábia Saudita vão poder frequentar estádios a partir de sexta-feira

A partir desta sexta-feira, 12 de janeiro, as mulheres na Arábia Saudita vão poder assistir a eventos desportivos em três estádios do país, algo que era estritamente proibido até agora. A única exceção a esta regra foi feita em setembro passado, quando as mulheres foram autorizadas a entrar no Estádio King Fahd, em Riade, para assistir às comemorações do 87º aniversário do país.

Os estádios que as mulheres sauditas vão poder frequentar são o King Fahd, em Riade, King Abdullah, em Jeddah, e Prince Mohammed ben Fahd, em Damman. Em todos estes locais têm havido obras de forma a criar um espaço para mulheres e famílias – tal como existe em espaços e transportes públicos – e será essa a secção que as mulheres vão poder frequentar.

Recorde-se que, em setembro, foi anunciado que as mulheres seriam autorizadas a conduzir na Arábia Saudita – medida que deve entrar em vigor ainda este ano. Estas decisões têm sido lideradas pelo príncipe Mohammed bin Salman, com o objetivo de modernizar a sociedade saudita e desenvolver a economia do país, mas têm sido alvo de duras críticas por parte da comunidade mais conservadora.