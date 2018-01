Sabe qual é Palavra do Ano 2017?

"Incêndios" foi considerada a palavra do ano, alcançando 37 por cento dos votos, impondo-se às restantes nove candidatas. O anúncio foi feito esta quinta-feira, 4 de janeiro, na Biblioteca Municipal Ary dos Santos, em Sacavém, no concelho de Loures, nos arredores de Lisboa.

A palavra foi escolhida por causa dos "sucessivos incêndios" que se fizeram sentir durante o ano passado em todo o país. O ano de 2017 "foi um dos mais trágicos de sempre, pela enorme quantidade de vítimas e pela dimensão da área atingida", justificou a Porto Editora, quando no início de dezembro último apresentou as dez palavras candidatas.

No 2.º lugar, com 20 por cento dos votos, ficou o vocábulo "afeto" e, no 3.º, "floresta", com 14 por cento das escolhas.

O 4.º lugar é ocupado pela palavra "vencedor", com oito por cento dos votos, um termo escolhido por, em maio do ano passado, "pela primeira vez, e de forma surpreendente", Portugal ter sido o país vencedor do Festival Eurovisão da Canção. "Sendo de sublinhar o entusiasmo e o carinho que o cantor Salvador Sobral despertou junto dos portugueses", escreveu a Porto Editora.

No 5.º posto, cinco por cento cada, ficaram os termos "crescimento", uma palavra que "há bastante tempo não era usada para definir o comportamento da economia portuguesa, facto que foi notório ao longo do ano", e "cativação", palavra que se tornou muito visível e "algo controversa, na estratégia orçamental do Governo", no âmbito do "objetivo de manter o défice abaixo dos valores definidos pela União Europeia".

No 7.º lugar, ficou "desertificação", que arrecadou quatro por cento das intenções, e, no 8.º, com três por cento dos votos, ficaram as palavras "gentrificação" e "peregrino". Enquanto, no último lugar, ficou o termo "independentista", com um por cento das escolhas.

Recorde-se que esta é a nona edição desta iniciativa. Em 2016, "geringonça" foi eleita a palrava do ano.