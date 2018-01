SIC LIDERA TARGETS COMERCIAIS EM 2017

A SIC termina o ano a liderar no total dia, no universo dos canais generalistas, em ambos os targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54). No target A/B C D 15/54, a SIC liderou no universo dos canais generalistas com 16.7% de share, contra os 16.3% da TVI e os 8.8% da RTP1. No target A/B C D 25/54, a SIC liderou no universo dos canais generalistas com 17.2% de share, contra os 15.9% da TVI e os 8.8% da RTP1. No conjunto do dia, em dados Live + Vosdal, a SIC terminou o ano de 2017 com 17.1% de share. No que diz respeito ao prime time, a SIC liderou em 2017, no target A/B C D 25/54,no universo dos canais generalistas, com 21.0% de share, contra os 20.3% da TVI e os 9.8% da RTP1.

Para esta liderança, contribuiu a boa performance da aposta da SIC na ficção nacional com as novelas “Rainha das Flores”, “Amor Maior”, Espelho D’Água” e mais recentemente “Paixão”. A informação da SIC contribuiu também para os bons resultados da estação no ano de 2017, liderando nos targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54) no total de informação (Primeiro Jornal + Jornal da Noite) com 20.1% e 20.9% de share respetivamente.

Em dados Live + Vosdal no ano 2017:

- Nas manhãs, a SIC terminou com 15.7% de share.

- No período da tarde, a SIC encerrou nos 14.6% de share.

- No período do “late-night”, a SIC terminou com 16.2% de share.

Canais SIC lideram targets comerciais

O grupo de canais SIC alcançou em 2017, em dados Live + Vosdal, uma quota de mercado de 20.7% e liderou nos targets comerciais A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 com 20.6% de share e 21.3% de share respetivamente.

SIC Notícias é o canal de informação preferido dos portugueses

No universo dos canais por subscrição, a SIC Notícias termina o ano como o canal de informação mais visto pelos portugueses, alcançando um share de 2017 com 2.0%, em dados Live + Vosdal. Em dados Live + Vosdal, a SIC Mulher terminou o ano com 0.8% de share, subindo 0.2pp face ao ano anterior, a SIC Radical com 0.3% de share, a SIC Caras com 0.2% de share e a SIC K com 0.2% de share.