GRUPO IMPRESA INICIA NOVO CICLO EM 2018

Com o início do novo ano, a IMPRESA começou um novo ciclo: concluiu o processo de venda de 12 publicações da área de Publishing, reconfigurando profundamente o Grupo. Tratou-se de uma operação inserida no Plano Estratégico para o triénio 2017-2019, tendo em conta o reposicionamento da atividade da IMPRESA, que passa a ter um enfoque primordialmente nas componentes do audiovisual e do digital, sem nunca deixar de apostar na versão impressa do Expresso, o jornal com maior circulação em Portugal.

A atividade da IMPRESA está centrada agora nas duas marcas mais fortes do Grupo: o Expresso e a SIC e é a partir deles que se inovará e criará novos produtos e serviços, tal como sempre se fez, com projetos pioneiros como a SIC Notícias, a SIC Mulher e os restantes temáticos no caso da televisão, ou a Tribuna e o Boa Cama Boa Mesa, no caso do Expresso. Sem esquecer outros que trazem valor acrescentado ao nosso portfolio, como a Blitz e o Smack.

“Iniciamos um novo ciclo no grupo IMPRESA, no qual seremos mais ágeis, mais fortes e estaremos mais preparados para o futuro. Um futuro que encaro com otimismo e entusiasmo. O nosso mundo, o dos media, está em constante mutação e é imperioso adaptarmo-nos e sermos mais disruptivos que os restantes. Mantendo sempre os nossos alicerces firmes – a qualidade, a confiança, a independência – acredito que seremos bem-sucedidos.”, afirma Francisco Pedro Balsemão, CEO do grupo IMPRESA.