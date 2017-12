Rir Ajuda: O primeiro grande espetáculo de Stand Up Comedy solidário em Portugal

A Fundação do Gil apresenta o primeiro grande espectaculo de Stand Up Comedy solidário realizado em Portugal.

'Rir Ajuda' terá lugar no dia 16 de janeiro no Altice Arena e conta com a participação de grandes nomes da comédia nacional como António Machado, Bruno Ferreira, Carla Vasconcelos, Diogo Faro, Eduardo Madeira, Filipe Homem Fonseca, Guilherme Duarte, Hugo van der Ding, Hugo Sousa, Jel, Joana Machado Madeira, Luis Filipe Borges, Manuel Marques, Nilton, Paula Lobo Antunes, Rui Xará e ainda Vasco Duarte.

A totalidade da receita de bilheteira reverterá para a construção de um novo pavilhão da Fundação do Gil que permitirá prestar ainda mais serviços de apoio às crianças que estão ao cuidado da fundação. O novo módulo terá as seguintes funções:

1- UDI (Unidade de Desenvolvimento Infantil) que permitirá dar respostas terapêuticas na área da saúde comportamental e mental às crianças da Casa do Gil. A UDI também estará disponível à sociedade civil. Este projecto tornará, uma vez mais, a Casa do Gil pioneira na prestação deste tipo de cuidados.

2- Módulo Multiusos , que permitirá trabalhar a sustentabilidade da organização, disponibilizando este espaço à sociedade civil e ao sector empresarial.

Este espetáculo tem o apoio da SIC Esperança