Carolina Patrocínio experimenta todo o terreno em 360

Carolina Patrocínio aceitou o desafio e embarcou numa aventura radical com Francisco Guedes num Can am maverick X3 turbo.

Sinta-se dentro da viagem e experimente a sensação graças à tecnologia 360!

O treino foi no ambito da Baja Portalegre 500. A prova mítica que marca o final de temporada do Campeonato Nacional de TT com a presença dos melhores nomes da modalidade na cidade do Alto Alentejo.