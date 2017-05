Mar Salgado recebe prémio World Media Festival

Um mar de encontros, um mar de conquistas, três anos depois o êxito é agora mundial. A novela da SIC, produzida pela SP Televisão, ‘Mar Salgado’ conquistou a medalha de Ouro no World Media Festival. É o definitivo reconhecimento internacional da ficção da SIC. Um prémio para uma novela surpreendente que apaixonou os portugueses.

‘Mar Salgado’ foi escrito por Inês Gomes e protagonizado pela atriz Margarida Vila-Nova, contou ainda com as presenças de Ricardo Pereira, Joana Santos e José Fidalgo no elenco principal.

Uma semana depois de ‘Amor Maior’ ter ganho a medalha de bronze na categoria de Telenovela do New York Festival's World’s Best TV & Films℠, a ficção da SIC continua a somar prémios internacionais e a estar de parabéns.