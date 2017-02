Júlia Pinheiro anuncia quem vai apresentar os Globos de Ouro

Luis Coelho

Hoje, depois das 17h, no facebook da SIC, Júlia Pinheiro vai anunciar em direto quem vai apresentar a XXII Gala dos Globos de Ouro.

Anualmente, a cerimónia premeia o que de melhor se faz em Portugal na representação, moda, música e desporto. A noite do glamour já contou com Herman José, Catarina Furtado e Bárbara Guimarães como anfitriões e, no ano em que a SIC celebra o 25º aniversário, vai dar as boas vindas a um novo rosto.

Não perca na página da SIC, o anúncio oficial.