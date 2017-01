Contas Poupança - 5 Conselhos para 2017

Comece o novo ano com um objectivo: poupar! Pedro Andersson do Contas Poupança dá-lhe 5 dicas para baixar as suas despesas! Ora veja:

- CRÉDIO HABITAÇÃO

No caso dos Créditos Habitação o seu valor de spread é muito importante. Se o seu crédito tem um spread superior a 2% está na altura de mudar. Deverá procurar um banco com juros mais baixos e que esteja disposto a ficar com o seu empréstimo e, até, suportar as despesas de transferência e a nova escritura. Pedro Andersson explica que esta é uma das dicas mais relevantes que encontrou em cinco anos de investigação.

Ao mudar o crédito de banco poderá poupar milhares de euros! E a melhor parte é que existem empresas que o ajudam com a papelada de forma gratuita porque ganham uma comissão do banco que ficar com o seu empréstimo.

Para o caso de ter um spread abaixo de 2%, o melhor é mesmo não mexer e se o seu spread for inferior a 1% então nunca venda a casa! Especialistas dizem que o melhor é mesmo alugá-la caso precise de mudar para um espaço maior.

Outro assunto relacionado com os créditos habitação é o seguro de vida. Se tem um crédito terá, quase de certeza, um seguro de vida associado. No setor das seguradoras a concorrência é grande e por isso, segundo Pedro Andersson, é possível baixar em metade o seguro que está a pagar atualmente. Basta levar os seus documentos do empréstimo (escritura e Documento Complementar) a um ou mais mediadores de seguros e peça ajuda.

Mas tenha atenção! Ao mudar o seguro pode estar a aumentar o seu spread. Aqui terá de fazer as contas para perceber se compensa um aumento de spread em troca de uma baixa da mensalidade do seguro.

- DESPESAS DE CASA

As contas de casa são um dos principais pontos onde pode poupar. Pedro Anderson tem um conjunto de dicas que o vão ajudar a pagar menos água, luz, gás e telecomunicações por mês.

No caso da luz, existem duas formas de baixar as contas: baixar o seu consumo e baixar o que paga pelo que gasta. Como é que isto se faz? Comece por mudar todas as suas lâmpadas pra Led. Esta medida pode implicar um investimento inicial mas vai poupar cerca de 80% na iluminação da sua casa. Mas antes de comprar as lâmpadas, Pedro Andersson aconselha-o a pedir nas lojas para experimentar porque podem ser demasiado fracas ou demasiado brancas/amarelas para o que pretende.

Outra coisa que está a gastar luz em sua casa são os aparelhos em stand by. Sabe aquelas luzinhas vermelhas minúsculas nos aparelhos que parecem que não gastam nada? Ao fim do mês podem significar 5 ou 6 euros na sua fatura. E a forma de evitar este gasto é simples: basta desligar as tomadas quando se for deitar ou adquirir umas tomadas com interruptor. Vai ver que só vai notar diferença no valor a pagar!

Pedro Andersson também tem dicas para poupar na água. Ao colocar redutores de caudal nas suas torneiras poderá diminuir a quantidade de água debitada de 12 litros por minuto para apenas 6. Este tipo de equipamentos é muito fácil de usar, basta enroscar na torneira. Segundo Pedro Andersson, estes pequenos equipamentos custam cerca de 5 euros mas valem a pena. No entanto tenha sempre atenção à quantidade de água que deseja porque existem redutores que deitam tão pouca há que pode ser incómodo para si.

Uma forma de poupar na conta do gás é baixando a temperatura do seu esquentador. Para quê gastar gás para ter água a ferver se depois tem de juntar água fria? Segundo Pedro Andersson, esta medida implicou uma baixa de cerca de 20% no consumo.

No caso das telecomunicações a palavra de ordem é "negociar"! Se estiver fora da fidelização ameace a empresa de que vai sair para outra operadora se não baixarem os preços. Convém que antes disso faça uma pesquisa pela concorrência para poder negociar melhor. Também pode utilizar os simuladores da DECO e da ANACOM para perceber quais os tarifários que se adequam mais às suas necessidades. Não permita que lhe ofereçam um serviço com qualidade inferior, lembre-se que ao fazer um novo contrato vai ficar novamente fidelizado por mais um ou dois anos e que terá de viver com a sua decisão.

Tanto na água, como na luz e no gás, deverá sempre procurar no mercado liberalizado qual a empresa com os preços mais baixos. No caso da eletricidade, não se deixe enganar pelos descontos anunciados porque muitas vezes são apenas sobre a Potência Contratada (que anteriormente tinha o nome de aluguer do contador) e não sobre o que gasta. No caso do gás, poderá recorrer aos vários simuladores existentes na internet que pode utilizar para ver qual a companhia que mais lhe convém. Tenha também em atenção os seus descontos: por vezes as promoções são só no primeiro contrato, o que quer dizer que aquando da renovação os descontos desaparecem sem se aperceber. Esta situação não é ilegal e está escrita nas letras miudinhas, por isso deve estar atento.

- COMPRAS NO HIPERMERCADO

As promoções são muitas mas Pedro Andersson vai mais longe: se juntar as promoções dos 50% aos cupões da marca poderá poupar muito nas suas compras. A dica é fazer uma pesquisa na internet por "vales e cupões" e juntar ao cupão de promoção que recebeu. Assim poderá atingir descontos a chegar os 90%.

Uma outra forma de ter mais promoções é tendo um cartão de fidelização para cada pessoa da casa. Se ter um cartão que lhe dá vantagens e promoções imagine ter 3 ou 4! O seu marido/sua esposa pode ter um cartão, o seu filho mais velho outro, todos diferentes, e os descontos vão aumentar.

A junção de cupões e descontos poderá ser uma mais valia para encher a sua despensa, mas tenha sempre em conta o prazo de validade.

- DESPESAS COM O CARRO

Pedro Andersson tem algumas dicas de condução que podem ser úteis para poupar no combustível ao fim do mês. A velocidade é um fator importante: sabia que se não passar os 120 km/h pode fazer até mais 200km com o mesmo depósito? Estar sempre a parar e arrancar também é um dos fatores que mais consome combustível e mudar de mudanças antes de ultrapassar as 2 mil rotações também vai ajudar a poupar. No entanto, o truque de fazer descidas em ponto morto é bastante inseguro. Pedro Andersson sugere que, em vez disso, se mantiver a mudança engatada e não acelerar o seu carro está a gastar zero.

Mas a base para a poupança no combustível é a escolha do posto mais barato. Sabia que pode poupar até 200 a 300 euros por ano? A dica mais óbvia é optar pelo combustível simples, mas há pessoas que dizem que pode estragar o motor. Pedro Andersson diz que ele próprio utiliza as marcas brancas e nunca teve problemas mas, cada um sabe o que é melhor para o seu carro. Para quem preferir os combustíveis de marca, poderá optar por utilizar cartões e cupões que lhe vão poupar dinheiro.

E se estamos numa lógica de poupar no carro, existe outro ponto que é preciso referir: o seguro automóvel. O conselho de Pedro Andersson é pedir todos os anos uma simulação em várias seguradoras e mediadores. O mercado das seguradoras é pequeno e muito do negócio passa por "roubar" clientes às empresas concorrentes. Se não muda de seguradora há muito tempo Pedro Andersson sugere que dê uma vista de olhos pelo mercado porque poderá conseguir o mesmo seguro (ou melhor) por menos dinheiro. Mas tenha cuidado porque nesta área o mais barato não significa sempre melhor! Tenha sempre em atenção as coberturas oferecidas para evitar ter uma surpresa quando precisar de acionar o seguro.



- IRS E IMI

Para pagar menos IRS, ou receber mais reembolso, é essencial pedir sempre faturas com o seu número de contribuinte. E porquê? Porque agora só contam para o IRS as despesas que entram no portal das Finanças e é através do seu NIF que são contabilizadas. Depois de pedir contribuinte nas faturas é muito importante ir regularmente ao portal e-fatura para aprovar as suas faturas pendentes e conferir, uma a uma, se todas as suas faturas de saúde, educação, lares, oficinas, hotéis, restaurantes, cabeleireiros e veterinários se encontram no portal e se têm os valores corretos. Se estiver tudo lá, poderá colocar as faturas no lixo, caso esteja alguma em falta de Educação e Saúde, poderá inseri-las no Modelo 3 do IRS. Se for esse o caso, lembre-se que terá de guardar essas faturas durante 4 anos para o caso de ser chamado para uma inspeção.

Se tiver filhos, não se esqueça de pedir a password do seu filho(a). Terá de fazer o mesmo processo de verificação com a conta deles para que quando preencher o IRS e colocar o NIF dos seus filhos tudo seja agregado ao seu IRS.

Pedro Andersson alerta que este ano muitos portugueses vão entregar o seu IRS de forma automática e por isso o melhor é não deixar tudo para a última hora. Se não tiver as faturas confirmadas, elas não vão entrar no seu IRS e o prejudicado é você.

O IMI pode também ser um arrombo nas suas contas mas há uma forma de poder pagar menos: pedir nas Finanças que atualizem o Valor Patrimonial Tribotário do seu imóvel. Cuidado! Se pedir uma reavaliação poderá também subir o valor que está a pagar. Como deve fazer? Pedro Andersson sugere que antes faça as contas através do site da DECO - www.paguemenosimi.pt - preenchendo com os dados da sua Caderneta Predial atualizada. Se valer a pena pedir a atualização basta ir às Finanças e preencher o impresso. Aqui o único valor que tem a pagar é mesmo o do impresso.