Juan Carlos comemora 80º aniversário

Esta sexta-feira, 5 de janeiro, é uma data especial para a realeza espanhola. Juan Carlos, rei emérito de Espanha, comemora 80 anos. De nome completo Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, nasceu a 5 de janeiro de 1938, em Roma, Itália, quando a família real se encontrava exiliada, em sequência da proclamação da Segunda República Espanhola. A sua infância foi inteiramente ocupada pelos interesses políticos do seu pai, o infante Juan, duque de Barcelona, e do general Francisco Franco. Estudou em Portugal e, aos 10 anos, com a autorização de Franco, pode ir estudar para Espanha, onde frequentou o Instituto San Sebastián e depois o Instituto San Isidro, em Madrid, onde terminou o bacharelato, em 1954. A 14 de maio de 1962, casou, em Atenas, com a princesa Sofia da Grécia. União da qual, nasceram três filhos: Elena, Cristina e Felipe VI, atual rei de Espanha.

A 22 de novembro de 1975 e após a queda do regime franquista, Juan Carlos foi proclamado rei de Espanha. Porém, a sua popularidade entre os súbditos espanhóis foi diminuindo ao longo dos anos, devido a alguns escândalos, nomeadamente o envolvimento amoroso do rei com diversas mulheres. Por isso, em junho de 2014, Juan Carlos decidiu abdicar do trono para filho, Felipe VI, tornando-se rei emérito da Espanha desde então.