Horóscopo Diário - 16 de Agosto

16.08.2017



Carneiro 21/3 a 20/4

A GRAVIDA

Anuncia um nascimento ou um renascimento assim como uma aprendizagem e evolução. É a carta de apresentação de novas situações na sua vida.



Touro 21/4 a 21/5

A CABRA

A cabra anuncia que deve agir com persistência para alcançar os seus objectivos. Use a sua inteligência para combater a falsidade e a inveja que o rodeia. Procure viver com sabedoria e fé.



Gémeos 21/5 a 20/6

O MAR

Símbolo de harmonia, abundância, riqueza e prosperidade. Anuncia lucros, bons negócios e estabilidade financeira, assim como a valorização laboral.



Caranguejo 21/6 a 22/7

A LUA

A lua anuncia o oculto e o mistério. Recomenda-se que esteja atento à sua intuição. Revela solidão e ambiguidade.



Leão 23/7 a 22/8

A MAGIA

Esta carta exige mudanças a todos os níveis. Aconselha uma limpeza espiritual para se sentir em equilíbrio. Projecte fé em todos os seus actos.



Virgem 23/8 a 22/9

O HOMEM

O homem indica que deve agir de forma racional e não emotiva, tenha personalidade forte e determinada para resolver as suas questões.



Balança 23/9 a 22/10

A ALEGRIA

Esta carta indica grande energia positiva, alegria, optimismo e aceitação para o que a vida nos dá. Carta de sucesso.



Escorpião 23/10 a 21/11

A CASA

A casa revela estabilidade interior, segurança e protecção em qualquer projecto, seja material, emocional ou espiritual a que nos propomos.



Sagitário 22/11 a 21/12

A PROTECÇÃO DIVINA

Hoje é um dia que indica protecção, devoção e meditação. Dedique este seu dia à oração.



Capricórnio 22/12 a 19/1

O SOL

O sol irradia e ilumina a sua vida, aumenta a fé e a energia, prevendo um futuro brilhante assim como emana uma força divina.

Aquário 20/1 a 18/2

A FLORESTA

A floresta indica um encontro com a natureza, trazendo paz intensa e consequentemente uma tranquilidade interior. Representa a fertilidade permanente.



Peixes 19/2 a 20/3

A MULHER

A mulher anuncia que deve agir na resolução dos seus problemas de forma mais emocional, flexível e tranquila. Assim tudo será mais fácil.