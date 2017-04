Falsas denúncias de abuso sexual disparam

Desde o Processo Casa Pia número de inquéritos relacionado com abusos sexuais subiu em flecha. Recurso ilícito é usado frequentemente por mães que querem afastar do filho o outro progenitor. Esta segunda-feira, o programa "Vidas Suspensas" revela casos extremos de alienação parental que levaram várias famílias de arrasto. Para ver depois do Jornal da Noite.

Miguel Agra da Costa foi alvo de quatro queixas-crime, uma por maus tratos físicos e três por abuso sexual. Percebeu, na primeira pessoa, que as falsas denúncias se tornaram um expediente usado por pais que querem afastar dos filhos o outro progenitor.





Apesar de ilícito, recurso é eficaz para quem usa uma falsa acusação como arma de arremesso. À mínima suspeita, o progenitor alvo da denúncia é, quase sempre, afastado imediatamente da criança.

"Há que perceber que uma queixa de abusos sexuais é uma coisa gravíssima! (...) Com o tempo é que comecei a perceber que isto é corriqueiro."

A frase é de Licínio Florêncio. Também ele foi falsamente acusado pela ex-mulher de ter abusado sexualmente da filha de quatro anos. O designer gráfico acabou absolvido das acusações. Mas nunca mais conseguiu recuperar a guarda da filha.

Os danos colaterais da alienação parental não atingem apenas pais e filhos. Arrastam tios, avós, famílias inteiras. Alguns ficam longos meses sem ver as crianças até que o caso tenho um desfecho judicial. O drama destas famílias com "Vidas Suspensas" poderá se acompanhado na nova série documental da SIC, segunda-feira 17 de abril depois do Jornal da Noite