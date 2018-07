VEM AÍ: Vítor é morto!

Álvaro fica esperançado ao encontrar Cecília no quarto a pensar que ela vai dar uma oportunidade ao casamento mas gela quando a mulher lhe pede o divórcio. Depois de se recompor do choque, Álvaro recusa-se a dar o divórcio a Cecília e, cheio de raiva, ameaça deixá-la na ruína se for para a frente com aquela ideia. Cecília fica assustada com as ameaças dele.

Vítor prepara-se para ir ver a prova do filho mas detém-se ao receber uma mensagem de Cecília a dizer que precisa de ir ter com ele a sua casa.

Álvaro tem o telemóvel de Cecília e faz-se passar por ela, enviando mensagens a Vítor a dizer que tem de ir ter com ele porque está em perigo. Vítor lê as mensagens e fica na expectativa.

Cecília pergunta a Álvaro se viu o seu telemóvel. Ele diz que não e confronta-a com o pedido de divórcio. Ela afirma que está mais certa do que nunca da sua decisão e diz que vai contar aos filhos ainda naquele dia. Depois sai e Álvaro agarra no casaco e faz o mesmo.

Álvaro surpreende Vítor ao aparecer-lhe em casa em vez de Cecília. Maria liga-lhe mas ele rejeita a chamada e manda Álvaro embora, mas ele diz que vai ter de conversar com ele.

Álvaro obriga Vítor a pedir a Marco para ir ter com ele e depois disso encosta-lhe um aparelho na zona do coração, onde tem o pacemaker. Vítor cai morto no chão mas ao agarrar-se a Álvaro arranca-lhe o alfinete da gravata sem que ele se aperceba.

Álvaro confirma que Vítor está morto e, em seguida, liga para a polícia e faz uma denúncia anónima.

Marco encontra Vítor morto em casa e fica petrificado. Maria entra naquele instante em casa do pai e fica em pânico. Marco tenta explicar que não fez nada.

A polícia chega à casa de Vítor e prende Marco como principal suspeito do crime. Ele nega qualquer envolvimento. Maria e Hugo choram a morte do pai.