VEM AÍ: Maria entrega Marco à polícia!

Marco está eufórico ao ver o dinheiro que ganhou com o negócio de doping. Entretanto, recebe uma mensagem de Simão que lhe diz que Maria quer falar com ele. Quando lhe liga, ela tenta seduzi-lo para que vá ter com ela e ele pondera ir a Portugal para a ver. Gabriel avisa que isso pode ser muito perigoso mas Marco fica convencido quando Maria lhe envia uma foto sua vestida de noiva.

Maria arranja-se e arranja Alice. Quando tocam à porta fica na expectativa.

Marco cai na cilada que Maria lhe preparou e quando chega a casa dela preparado para o reencontro com a mulher da sua vida é preso pela Polícia Judiciária que o aguardava no apartamento.