Resumo: 82º Episódio - 12 de julho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elias entrega a Aurora a arma que matou o inspetor João e ela quer dá-la a Eva. Elias lembra-lhe que Eva já deu suficientes provas de confiança.

Lucinha realiza uma grande prova com as fitas e fica muito feliz. Joel, disfarçado de mascote, anima Íris. Lucas diz a Salomé que sempre vai trabalhar na pastelaria de Trovão e fala-lhe de Artur, tentando interceder pelo amigo.

Vera não se entende com as contas do bar e começa a ficar desesperada. Vai falar com Benny e pede-lhe que convença Caio a voltar à vida.

Leonor quer acabar com a aplicação de encontros por achar que prejudicou Salomé. Trovão e Tito dizem que ela tem é de se atualizar e o neto tem uma ideia para melhorar a aplicação.

Lucinha ganha o torneio de ginástica e todos ficam muito felizes por ela. Íris descobre que a mascote é Joel e fica muito irritada com ele. No meio da confusão, fica igualmente a saber que ele desistiu da faculdade.

Salomé percebe que Cecília não está bem e fica preocupada. Entretanto, mostra-lhe os seus desenhos de vestidos.

Maria e Hugo tratam das partilhas com um advogado na academia. Eva consegue ver que um dos documentos é a escritura da Ludis que está no nome de Vítor e acusa Maria de ter usado o dinheiro dela.

Marco dá instruções e Simão para afastar Maria de Ricardo e Jorge. Simão pergunta-lhe se ele acha que Maria ainda gosta dele e Marco responde com grande firmeza que ela vai ser sempre a mulher da sua vida.

Eva enfrenta Jorge por já saber que Vítor usou o seu dinheiro para abrir a Ludis, sem lhe ter dito nada. Jorge defende Maria e Eva acusa-o de ter um caso com ela.

Eva toma a sua medicação para a doença que tem e faz uma chamada para fazer uma denúncia anónima.

Íris provoca Joel por ele ter desistido da faculdade. Ele pede-lhe que guarde segredo mas ela chama Salomé com o intuito de lhe contar a verdade.

Soraia fica estupefacta ao perceber os planos de Eva para prejudicar Maria e tenta chamá-la à razão mas Eva está cheia de raiva e não se demove.

Maria está a dar uma entrevista sobre a vitória de Lucinha nos campeonatos quando Teresa aparece e diz que a PJ tem um mandado de busca por suspeitas de tráfico de doping.

Hugo fica muito tenso e Maria tenta acalmar os atletas. Jorge quer avisar Maria do que se está a passar mas não consegue. Hugo, comprometido, coloca as ampolas na mala de Lucinha.

Eva fala com Soraia da denúncia que fez contra a fundação e a amiga fica preocupada ao perceber que ela não está bem. Eva recebe uma mensagem a convocá-la e tem de sair de casa.

Joel teme que Íris tenha contado a Salomé que ele desistiu do curso e ela aproveita para fazer chantagem com ele.

Maria está aborrecida por ter a fundação a ser alvo de investigações. Dário revela que as ampolas são apensa para consumo e Lucinha defende-se, garantindo que as ampolas não são suas.

Elias fica muito tenso quando Aurora entrega a Eva a arma que matou o inspetor João e avisa-a para que tenha muito cuidado.

Joana regressa a Amarante e revela aos pais que as herdeiras do tesouro da família são Soraia e Mariana. O pai defende que têm de colocar imediatamente um plano em prática.