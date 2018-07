Resumo: 81º Episódio - 11 de julho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Jorge fala com Bruno e fica ansioso ao perceber que ele tem informações sobre Marco.

Marco vai à MUVV e entra no gabinete de Álvaro que fica em choque quando ele lhe pergunta qual foi a ideia de Ricardo o tentar matar.

Maria e Ricardo acabam de fazer amor e ela fica confusa, num turbilhão de sentimentos. Ricardo pede-a em casamento.

Aurora e Eva encontram-se num armazém abandonado para entregarem a droga e receberem o dinheiro, mas sentem-se ameaçadas. Aurora verifica o dinheiro e percebe que a mala só tem metade do que tinham acordado. Eva está muito nervosa e Aurora diz que o preço que tinham combinado não é negociável mas o mafioso aponta-lhe a pistola e prepara-se para disparar se ela não aceitar as suas condições. Eva acaba por lhes entregar os sacos de desporto com as ampolas e sem que ninguém perceba faz uma chamada para Elias para que ele perceba o que se está a passar.

Marco deixa o aviso a Álvaro para que controle o seu pessoal e para que não volte a ser molestado como aconteceu com Ricardo, pois mesmo que morra os seus homens têm tudo para o incriminar.

Elias vai em socorro de Eva e Aurora e troca disparos com os bandidos que as estão a ameaçar. Eva consegue apanhar uma arma e obriga os mafiosos a irem embora sem o dinheiro e sem as ampolas.

Fausto e Anabela divertem-se no festival UVVA 2018.

Salomé diverte-se a dançar com Trovão mas sempre à espera que Pé de Salsa apareça. Débora e Tito falam do namoro de Hugo com Joana e ela esforça-se por disfarçar os ciúmes.

Artur confessa a Trovão que está nervoso e ansioso por conhecer Augusta. Joana conta que combinou encontrar-se no baile com uma das herdeiras do tesouro da família. Ao cruzarem-se no baile, Artur e Salomé trocam desaforos e ambos dizem que têm um encontro.

Maria está muito indecisa em aceitar o pedido de casamento de Ricardo, argumentando que a vida dele é uma incerteza e pedindo-lhe tempo para pensar.

Joana não quer falar com Mariana porque acha que ela é uma vigarista. Acaba por se afastar com Tito, deixando Débora e Hugo, que contêm a paixão que está latente entre ambos. Salomé vai ter com o Pé de Salsa.

Salomé e Artur descobrem finalmente que andaram a trocar mensagens um com o outro para se conquistarem. Salomé fica em choque e sai do baile em fúria.

Artur vai a casa de Salomé, garante que não sabia que estava a trocar mensagens com ela e diz que foi o destino que os voltou a juntar, apelando-lhe ao sentimento. Num momento, acabam por se beijar mas Salomé não quebra e afasta Artur.

Álvaro pede a Xavier que comece a seguir Ricardo. Eva, Aurora e Elias regressam à base com os sacos de ampolas e a mala do dinheiro. Explicam a Álvaro o que aconteceu e Aurora não gosta que Eva seja a protagonista por ter resolvido o problema.

Ameaçada por Álvaro, Cecília começa a escrever o relato de tudo o que lhe tem acontecido, pois caso morra, quer que se saiba quem foi o culpado.

Jorge avisa Maria e Ricardo de que Marco está vivo e ela fica com muito medo de que ele se queira vingar. Jorge acha que ela tem mesmo razão ao pensar assim.

Álvaro tenta resolver os problemas com Cecília e ambos concordam em que têm de virar a página. Íris ouve a conversa dos pais e fica preocupada. Ricardo revela que pediu Maria em casamento.

Álvaro sonda Ricardo perguntando-lhe como correu o funeral de Vítor e se não ouve surpresas. O filho não se descai e fica desconfiado. Álvaro recomenda-lhe que esteja muito atento a Marco.

Artur conta a Aurora e Lucas que a mulher com quem trocou mensagens era Salomé e mostra-se arrependido por ter ido ao encontro. Aurora fica chocada quando ele conta que no passado traiu Salomé com Eva.

No torneio de ginástica a prova com maças corre mal a Lucinha, que fica desiludida. Eva apoia a irmã. Joel vê o médico e esconde-se num fato de mascote, temendo que se descubra que nunca mais foi às aulas.