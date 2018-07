Resumo: 76º Episódio - 5 de julho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Núria apanha Ricardo a namoriscar uma das novas modelos e faz-lhe uma cena de ciúmes, lembrando que têm uma relação. Ele desvaloriza a situação e o que ambos têm.

Maria mostra-se irritada pela relação do pai com Cecília mas Jorge diz que ela já deu a sua opinião e que agora já não pode fazer mais nada. Maria concorda e prepara-se para ir assistir com ele à prova de triatlo do irmão.

Maria Artur e Jorge assistem com entusiasmo à prova de Hugo, que está a portar-se muito bem. Artur fica espantado com os tempos que ele faz.

Vítor prepara-se para ir ver a prova do filho mas detém-se ao receber uma mensagem de Cecília a dizer que precisa de ir ter com ele a sua casa.

Cecília procura o seu telemóvel mas não o consegue encontrar.

Álvaro tem o telemóvel de Cecília e faz-se passar por ela, enviando mensagens a Vítor a dizer que tem de ir ter com ele porque está em perigo. Vítor lê as mensagens e fica na expetativa.

A prova de Hugo continua a decorrer e tanto Artur como Jorge, ficam desconfiados dos tempos fabulosos que ele está a fazer.

Cecília pergunta a Álvaro se viu o seu telemóvel. Ele diz que não e confronta-a com o pedido de divórcio. Ela afirma que está mais certa do que nunca da sua decisão e diz que vai contar aos filhos ainda naquele dia. Depois sai e Álvaro agarra no casaco e faz o mesmo.

Hugo fica em terceiro lugar no triatlo e todos festejam o resultado. Artur sonda-o para se certificar de que ele não se dopou. A ausência de Vítor é notada e comentada.

Álvaro surpreende Vítor ao aparecer-lhe em casa em vez de Cecília. Maria liga-lhe mas ele rejeita a chamada e manda Álvaro embora. Este diz que vai ter de conversar com ele.

Na MUVV discute-se como fazer a apresentação do desfile. Como não há consenso todos decidem consultar Álvaro. Cecília vai à procura do marido mas não o encontra.

Álvaro obriga Vítor a pedir a Marco para ir ter com ele e depois disso encosta-lhe um aparelho na zona do coração, onde tem o pacemaker. Vítor cai morto no chão mas ao agarrar-se a Álvaro arranca-lhe o alfinete da gravata sem que ele se aperceba.

Aurora acha que Íris devia desfilar mas ela responde que as modelos novas é que precisam de ter visibilidade. Carla está aflita por não ter costureira e Íris sugere Salomé, dizendo que vai tratar do assunto.

Álvaro confirma que Vítor está morto e em seguida liga para a polícia e faz uma denúncia anónima.

Álvaro prepara-se para falar com um jornalista no bar da praia e quando Ricardo lhe liga mente ao filho e diz que está há horas a dar uma entrevista. O filho reclama e diz que precisam da opinião dele sobre como fazer a apresentação do desfile.

Maria e Hugo falam com entusiasmo do terceiro lugar que ele alcançou na prova de triatlo. Joana chega de surpresa com a conivência de Maria e cobre-o de beijos. Hugo fica interessado quando ela lhe conta a história do tesouro de família que querem recuperar.

Marco encontra Vítor morto em casa e fica petrificado. Maria entra naquele instante em casa do pai e fica em pânico. Marco tenta explicar que não fez nada.

Álvaro constrói o álibi para os seus crimes e justifica a associação que fizeram entre a MUVV e o tráfico de anabolizantes. Vitorioso, ainda aproveita para promover o desfile das mulheres reais.

A polícia chega à casa de Vítor e confrontada com a sua morte prende Marco como principal suspeito do crime. Ele nega qualquer envolvimento mas acaba por ser preso. Maria e Hugo choram a morte do pai.

Vanda sugere a Trovão que contrate mais alguém para trabalhar na pastelaria, agora que voltou a vender as ribombinhas. Ele entra em despique com Débora e desafia a neta para ver quem vende mais bolos. Mariana aparece muito desiludida com o casting que foi fazer porque lhe disseram que fez tudo ao contrário do que devia. Trovão oferece-lhe ajuda e ela aceita com grande agrado.

Joel fica embaraçado por estar em trajos menores quando Íris lhe aparece em casa com Débora e diz que ela faz tudo para o assediar. Íris provoca-o e Débora afirma à amiga que ela gosta de Joel e faz tudo para se encontrar com ele. Íris nega e Salomé chama-a para conversarem na cozinha.

Íris entrega a Salomé o trabalho de costura para o desfile da MUVV e ela agradece, muito feliz pela oportunidade.

Rita é dura e exigente com Lucinha durante o treino. Eva vai ter com a irmã e ensina-lhe alguns exercícios de respiração.

Entretanto, Jorge aparece na Academia e discute com Eva, indignada com a sua presença ali. Ele afirma que só ali foi porque o pai de Maria morreu. Eva arrepende-se da cena que fez.

Álvaro fala com Elias e diz esperar que Marco fique na prisão, depois de o ter incriminado pela morte de Vítor. Cecília, que ainda não sabe do que aconteceu, diz a Álvaro que vai contar aos filhos que se quer divorciar para viver com Vítor.

Elias conta a Álvaro que o plano que traçou está a funcionar e que Marco está de novo sob prisão. Fausto e Anabela fazem a árvore genealógica da família para tentarem alcançar a herança. Ricardo mete-se com eles e pergunta por Tomás e Joana.

Tomás oferece uma máquina fotográfica a Mónica e ela pede-lhe que passe a noite consigo. Ele fica radiante e envia uma mensagem aos pais.

Fausto avisa que Tomás não vai dormir em casa. Joana causa um tumulto ao revelar que Vítor morreu e Cecília desmaia com a terrível notícia.