Resumo: 75º Episódio - 4 de julho (quarta-feira)

Eva fica nervosa ao ver Kaiser na MUVV mas acaba por ficar aliviada quando ele lhe entrega os papéis do divórcio que Marco assinou.

Jorge tenta impedir que Eva entre em sua casa mas quando ela diz que está divorciada de Marco deixa-a entrar. Ela mostra-lhe os papéis assinados e pede desculpa por o ter enganado. Ele afirma que Maria não merecia que ela a tratasse mal e Eva confessa que não consegue dominar o ódio que sente por ela. Jorge pede-lhe que se vá embora mas Eva agarra-o e beija-o com fervor. Jorge não resiste e ambos acabam na cama.

Tito vibra com as visualizações que o vídeo que fez quando a avó foi ralhar com Caio e Benny no jogo de voleibol. Leonor fica interessada com o que o neto acabou de revelar, ainda mais quando ele assegura que a aplicação da Bem-me-quer também está a beneficiar disso. Benny desabafa com Leonor e dá conta de como Caio está a reagir mal à cirurgia e recuperação e como Eva e Bia estão a lidar com o assunto.

Bia estranha que Vera esteja a fazer tanta comida mas ela justifica que cozinhar a acalma. A filha lembra-lhe que já a apanhou a vomitar e ela fica nervosa mas tenta disfarçar. Bia pergunta se ela está preocupada com Caio e a mãe confessa que se ele tiver de deixar de jogar não vai aguentar.

Maria conta a Jorge que a operação de Caio correu bem e ele tenta alimentar a conversa para não falar de Eva mas Maria não deixa e Jorge confessa que teve uma recaída ao envolver-se de novo com ela. Entretanto, quando se preparam para jantar, Marco aparece de surpresa deixando-os em choque.

Ricardo penteia Íris como fazia quando ela era pequena e falam da relação dos pais. Enquanto recordam os momentos de infância, reparam que Cecília está à porta do quarto, comovida por vê-los juntos. Os filhos percebem que ela está à beira das lágrimas e são abraçados por ela.

Marco exige ver a filha e avisa Maria de que mete uma acção em tribunal se não o permitir. Jorge fica transtornado e agride Marco a murro. O vilão não reage e surpreende-o ao perguntar se ele não andava com Eva, avisando-o para que não toque em Maria. Marco vai embora a dizer que volta. Maria, cheia de medo, abraça-se a Jorge.

Vítor conta a Hugo que tem uma relação com Cecília. Ao contrário do que temia, o filho diz que está feliz por ele e Vítor fica comovido.

Álvaro fica esperançado ao encontrar Cecília no quarto a pensar que ela vai dar uma oportunidade ao casamento mas gela quando a mulher lhe pede o divórcio. Depois de se recompor do choque, Álvaro recusa-se a dar o divórcio a Cecília e, cheio de raiva, ameaça deixá-la na ruína se for para a frente com aquela ideia. Cecília fica assustada com as ameaças dele.

Fausto, Anabela e Joana tentam convencer o presidente da Sociedade de Geografia a entregar-lhes a herança que cobiçam há tanto tempo, argumentando que são os herdeiros morais. Tomás irrita os pais e a irmão por estar distraído a mandar mensagens pelo telemóvel.

Anabela, Fausto, Joana e Tomás regressam a casa frustrados porque o Presidente da Sociedade de Geografia recusou a entregar-lhes a herança de família por não serem os legítimos herdeiros. Anabela insulta o homem, para espanto se Ricardo e Íris.

Cecília desabafa com Anabela e confessa estar preocupada com as ameaças que Álvaro lhe fez depois de lhe ter pedido o divórcio. Anabela faz-lhe ver as consequências que terá de enfrentar se insistir na separação.

Débora e Vanda não têm mãos a medir na pastelaria, que está cheia de clientes que querem comprar ribombinhas. Trovão conta a Mariana que se lembrou da receita depois de ter feito amor com ela.

Eva tenta quebrar o gelo com os irmãos mas acaba por confessar a Salomé que não vai ser fácil. A mãe acha que Joel e Lucinha vão acabar por aceitá-la e Eva mente-lhe ao confirmar que já se livrou de Marco.

Lucinha continua a recusar a ajuda de Eva. Salomé troca mensagens amorosas e Joel reprova que a mãe ande a usar uma aplicação de encontros. Lucinha e Eva juntam-se ao irmão e divertem-se a troçar da mãe. Ela acusa-os de só se unirem quando se trata de fazerem troça dela.

Hugo e Artur preparam a bicicleta para a prova de triatlo. Artur conta que está a tentar marcar um encontro amoroso através de uma aplicação da internet. Hugo dá-lhe conselhos e mostra-se muito confiante para a prova que vai fazer. Artur toca no assunto do doping mas ele disfarça.

Cecília vai ter com Vítor e diz-lhe que já tomou uma decisão quanto ao que vai fazer em relação a ele e a Álvaro.

Elias entrega a Álvaro uma caixa e ele pergunta-lhe se o material é infalível. Elias diz que sim e pergunta-lhe o que vai fazer. Álvaro responde com frieza que vai fazer o que tem de ser feito.

Vítor fica radiante com a decisão de ficar com ele e ter pedido o divórcio a Álvaro. Ela garante que vai lutar pelo que é seu e que vai contar naquele mesmo dia aos filhos a decisão que tomou.

Cecília assiste com Ricardo, Núria e Íris ao ensaio para o desfile e todos ficam muito satisfeitos. Cecília elogia os filhos, causando-lhes surpresa.

Vítor conta aos filhos que Cecília decidiu pedir o divórcio para ficar com ele. Hugo apoia o pai mas Maria continua céptica e não concorda.

Simão confessa a Marco que tem medo que Álvaro descubra que se encontra com ele. Marco desvaloriza, mostra-se confiante com o seu crescimento e está convencido de que não vai ficar em Portugal muito mais tempo.

Tito diz à avó que a aplicação da Bem-me-quer tem de ficar inactiva para se fazer uma actualização e Leonor pede-lhe apenas mais algum tempo para Salomé resolver a vida amorosa dela.

Benny conta a Caio que perderam o patrocinador. Para compensar o facto de o amigo ter ficado sem trabalho, Caio pede-lhe que o substitua no bar da praia enquanto estiver a recuperar da cirurgia.

Lucas confessa sentir-se mal a pedir dinheiro à mulher, temendo que a situação se prolongue. Aurora apoia-o e diz que se fosse ao contrário seria igual.