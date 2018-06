Resumo: 68º Episódio - 26 de junho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ricardo finge-se embriagado e começa a vasculhar os armários de Maria quando esta o deixa sozinho. Maria acaba por surpreendê-lo e percebe que Ricardo não está bêbado. Ele pergunta-lhe porque é que tem um vestido de noiva no armário.

Ricardo discute violentamente com Maria e acusa-a de ter estado sempre ao lado de Marco e de pertencer à rede de doping. Ela nega tudo e Ricardo confronta-a com o vestido de noiva que descobriu no armário e com o telemóvel descartável que tem usado. Maria defende-se e recusa-se a responder àquelas acusações. Ricardo sente-se enganado e traído e ameaça entregá-la à polícia. Maria reforça que não existem provas contra si e Ricardo vai embora furioso e a dizer que apesar de ainda a amar a vai esquecer.

Lucas celebra a sua liberdade com Aurora mas ao reparar de novo nas marcas que ela tem no pescoço diz que quer que ela partilhe os seus problemas. Depois vão dançar mas o momento romântico é quebrado porque Aurora recebe uma chamada de Álvaro e depois de atender, mente ao marido e diz que tem de ir resolver um problema a um cliente. Lucas fica desiludido.

Anabela fica destroçada ao ler o pergaminho que pode levá-los ao tesouro da família, pois descobre que a vida da sua família foi marcada por adultérios e outras traições e que a riqueza que pensava ser sua, afinal pertence a outros descendentes. Fausto e Joana ficam espantados com a reacção dela mas continuam a querer saber onde para o tesouro.

Joel sai do elevador da MUVV e dirige-se para a casa de banho a assobiar e com os seus objectos pessoais de higiene nas mãos.

Álvaro fica desagradavelmente surpreendido quando Aurora conta que Lucas saiu da prisão e diz com azedume que ele só vai atrapalhar a rede. Ela fica a pensar que terá sido Álvaro a fazer com que Lucas continuasse na cadeia. De saída, intima Álvaro a nunca mais lhe ligar a desoras porque agora tem o marido em casa.

Joel vê Aurora a sair do gabinete de Álvaro e fica intrigado com o que é que eles poderão estar a fazer juntos àquela hora.

Lucas impõe-se a David e diz que vai ser pai dele a partir de agora quer ele queira quer não queira. Aurora volta a fazer perguntas a Lucas sobre a faca que o incriminava de ter esfaqueado outro recluso, convencida de que ele foi mesmo tramado para continuar preso.

Ricardo conversa com Cecília e diz que ela tinha razão, porque Maria andava mesmo a enganá-lo e que continua em contacto com Marco. A mãe pergunta-lhe o que ele foi fazer a Moscovo e Ricardo mente, escondendo o que foi fazer.

Já a sós no seu quarto, Ricardo recorda o que se passou em Moscovo quando Elias o salvou e continua muito tenso a tentar perceber o que se passou e quem era aquele homem.

Maria observa em grande tensão o telemóvel e parece esperar ansiosa por receber uma chamada.

Eva vai pedir desculpas a Jorge e diz que quer voltar para ele. Jorge não aceita que ela tenha dormido com Paulo e insulta-a. Eva dá-lhe um estalo e ele manda-a sair de sua casa.

Álvaro e Cecília estão muito tensos enquanto tomam o pequeno-almoço. Ricardo pergunta ao pai se ele mandou alguém atrás dele a Moscovo. Álvaro fica tenso com aquela pergunta.

Aurora vai à prisão e oferece dinheiro ao presidiário que tentou prejudicar Lucas e impedi-lo de sair da cadeia. O recluso exige mais do que ela está disposta a pagar mas promete que se lhe der o dinheiro que quer lhe conta quem quis tramar Lucas.

Álvaro nega a Ricardo que tenha mandado alguém a Moscovo para o seguir e aconselha-o a ir contar à polícia tudo o que sabe sobre a rede de Marco.

Lucas prepara-se para levar David à escola contra a sua vontade e faz-lhe notar que o que disse sobre começar a ser o seu pai era a sério.

Aurora confronta Álvaro e acusa-o de ter sido ele a tentar que Lucas não saísse da cadeia. Ele dispara em tom de ameaça que é melhor que ela mantenha o marido afastado da rede, senão terá de tomar medidas.

Cecília fala ao telefone com Anabela que confessa a sua tristeza por não ter direito ao tesouro da família. Cecília conta que está muito feliz com Vítor e revela que ela e Álvaro se bateram. Anabela fica indignada.

Vítor pergunta a Maria como correu a conversa com Ricardo e ela diz que discutiram porque ele lhe fez graves acusações e que por isso terminaram tudo.

Chico espera que Maria e Vítor saiam de casa com Alice para entrar e vasculhar o apartamento. Entretanto, observa uma caixa de comprimidos e fotografa-a, enviando as imagens por mensagem.

Álvaro ordena a Elias que trate do presidiário que o denunciou a Aurora. O capanga acata e aproveita para confirma que o carregamento de ampolas está pronto para seguir para a Noruega.

Marco brinda com Gabriel porque já tem o produto dopante para enviar para a Noruega e festeja o facto de ir causar um grande prejuízo a Álvaro. Entretanto, pergunta o que aconteceu a Ricardo e percebe pelo relato de Gabriel que foi Elias quem Álvaro mandou a Moscovo para proteger o filho. Gabriel teme que o chefe da rede se queira vingar de Marco mas este diz que vai tornar-se intocável.

Salomé troca mensagens na aplicação da Bem-me-quer e fica muito satisfeita com as respostas que obtém. Joel vai pedir-lhe que lhe lave a roupa mas a mãe diz que se ele não volta para casa também não tem direito a roupa lavada e manda-o embora. Joel sai amuado e ela continua feliz da vida a trocar mensagens com o seu pretendente.