Resumo: 67º Episódio - 25 de junho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Jorge pede mais ampolas a Dário e este avisa-o para ir com calma. Artur recebe uma chamada de Lucas.

Fausto e Joana vão na estrada em direção à serra e têm a certeza que Anabela foi atrás do tesouro. Fausto pergunta se há algum problema com Tomás e Joana disfarça, sem revelar nada.

Mónica tem dúvidas que Joana vá guardar segredo da relação dela com Tomás. O telefone toca e é Anabela.

Na gruta, Anabela fica frustrada porque o telemóvel ficou sem bateria. Sente fome e começa a tentar encontrar a saída da gruta.

Caio fala com Artur ao telefone quando Bia aparece na sala, mais arranjada do que é costume. Bia reponde ao pai que está somente a seguir os conselhos da mãe.

Na Muuv, Iris está a ser maquilhada quando vê Núria dar uma festa no braço de Joel e fica cheia de ciúmes. Núria percebe que ela gosta de Joel.

Íris discute com Joel e acusa-o de se fazer a todas as mulheres. Ele provoca-a e dispara que ela tem é ciumes. Íris beija-o mas depois avisa-o para que não volte a agarrá-la.

Vera fica irritada ao ver que Íris borrou a maquilhagem. Ela disfarça e diz que ficou naquele estado porque molhou a cara quando teve uma quebra de tensão.

Álvaro provoca Vítor, dizendo que tinha um trabalho para ele de maneira a compensá-lo por lhe ter roubado Cecília. O fotógrafo percebe a provocação e responde-lhe que ele nunca mereceu Cecília.

Artur convida Aurora e David para jantar com o pretexto de desanuviarem depois do que aconteceu com Lucas.

Ricardo confirma que o homem que o salvou foi o mesmo que atacou Maria e começa a pensar se ela não pertencerá à rede. Jorge não acredita e Ricardo pede-lhe ajuda.

Jorge mostra-se culpado pela morte de Noah e Maria pergunta se ele acha que Marco seria capaz de cometer aquele crime. Jorge não percebe porque é que Maria está a defender Marco. Entretanto, recebe uma chamada de Eva e manda-a ir à vida dela. Eva quer saber se ele não lhe vai falar mais e pede-lhe desculpa.

Ricardo conta a Caio que Jorge acha que Maria anda estranha mas que não há nada que a ligue à rede.

Mariana escreve os votos de casamento de Dalila. Diz que o seu coração só bate por Trovão e coloca-lhe a cabeça no peito.

Lucinha pede a Bia para falarem mas ela responde que não tem nada para conversar.

Fausto e Joana entram numa gruta à procura de Anabela, convencidos de que ela está ali.

Anabela caminha pela gruta à procura de uma saída quando ouve a voz de Fausto. Por seu lado, ele e a filha encontram uma fogueira apagada e ouvem a voz de Anabela ao fundo. Finalmente, acabam por se encontrar e todos voltam o olhar para o guarda-jóias.

Tito conta que recusou um convite da mãe para passar alguns dias com ela. Débora fica atenta às reacções e Caio chega entretanto para falar com Benny. Os dois combinam respeitar os contractos com os patrocinadores, seguindo depois caminhos diferentes.

Depois de Mónica sair, Fausto, Anabela e Joana abrem o guarda-jóias e decidem analisar o pergaminho que está lá dentro.

Aurora fica atrapalhada porque pensa que Artur lhe preparou um jantar romântico mas o melhor está para vir porque nesse instante de dúvida Lucas aparece no bar da praia.

Cecília e Álvaro provocam-se à frente de Íris que fica sem perceber nada do que os pais estão a falar.

Lucas conta como foi absolvido da acusação de ter esfaqueado um homem na cadeia. David parece tomar a decisão de ir ter com o pai mas acaba por percorrer o bar em direcção à porta.

Álvaro discute com Cecília e tenta beijá-la à força. Ela dá-lhe um estalo e ele também lhe bate. Depois. Em tom de ameaça, diz que muita coisa vai mudar e sai furioso do quarto.