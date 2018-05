Resumo: 10 º Episódio - 19 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No bar da praia, Vera mete uma cunha a Íris para que observe Bia e avalie o seu potencial como modelo. A filha fica envergonhada e Caio vai em seu auxílio. Íris vê Simão chegar e vai ter com ele. Caio faz ver a Vera que podia ter sido mais discreta mas ela insiste que tinha de aproveitar a oportunidade para tentar lançar Bia no mundo da moda.

Simão elogia Íris e diz que ela está linda, começando o seu jogo de sedução enquanto se sentam no bar.

Eva vê um vídeo de Lucinha num treino de ginástica e diz que ela ainda vai ser campeã nacional. Joel chega naquela altura e vem furioso porque vendeu pouco material no jogo e ainda apanhou um banho de cerveja. Salomé estranha que ele tenha ido trabalhar na MUVV e ele conta que andou à pancada com um modelo que o provocou. Eva, até ali em silêncio, diz que ele tem de ter calma mas o irmão ignora-a. Soraia vem de dentro dos quartos e Joel fica ainda mais irritado quando a namorada diz que veio trazer algumas roupas a Eva. A sós com a namorada, Joel discute com ela e proíbe-a de se dar com Eva. Soraia põe-no no lugar e diz que ele não manda em si.

Simão e Íris quase se beijam mas no último momento ele diz que dela quer mais do que um simples beijo e que por aquela noite ficam por ali. Íris não se mostra impressionada mas fica satisfeita com os galanteios que ele lhe dirige.

Vítor diz enervado a Maria que Marco nunca mais voltará a entrar ali em casa e que vão mudar fechaduras e pôr alarmes. Ela está convencida de que Marco vai ter de se afastar de vesz sob pena de ser apanhado pela rede mas Hugo não está tão certo disso.

Joel vai à MUVV receber o dinheiro pela sessão fotográfica que fez e Cecília convence-o a tentar uma carreira como modelo profissional, lembrando que não pode reagir a murro a todas as provocações que vai sofrer.

Simão chega para mais uma sessão fotográfica e diz a Íris que não dormiu quase nada por causa dela. Íris fica furiosa quando a mãe aparece com Joel para fotografar com ela e Simão também fica irritado. Joel pede desculpa a todos por ter andado à pancada com Simão e quando lhe aperta a mão fá-lo com força e segreda-lhe em provocação que perdeu para ele. Cecília manda Íris iniciar a sessão com Joel e a química entre eles é visível. Simão disfarça a fúria que sente.

Salomé e Débora estranham o atraso de Trovão que chega desorientado à pastelaria a dizer que não pregou olho a noite inteira, depois de Artur ter perdido todo o dinheiro que tinham nas poupanças. Débora leva o avô para a cozinha mas o caos instala-se na pastelaria porque ele não consegue lembrar-se da receita para fazer as ribombinhas. Salomé e Débora tentam acalmar os clientes que desesperam por não poderem levar a especialidade da casa.

Simão obriga Marco a devolver a chave do apartamento que lhe emprestou porque ele não tem o dinheiro que lhe prometeu. Marco fica desesperado e começa a pensar num plano resolver a sua difícil situação.

Lucinha acaba o treino de ginástica e quando se prepara para ir para casa é abordada por Marco que pergunta se ela sabe de Eva, porque lhe quer pedir desculpa pelo que lhe fez. Lucinha mente e diz que não sabe da irmã mas Marco percebe que ela não está a dizer a verdade.

Jorge decide ir procurar Marco para resolverem a partilha da herança do pai. Sílvia fica contrariada porque não queria que ele deixasse o Canadá numa altura em que está a meio de uma investigação jornalística importante.

Marco engana Elias e ajuda uma idosa que vive no prédio de Salomé a carregar as compras, para conseguir chegar a Eva.

Lucinha avisa Eva de que Marco a procurou para saber dela. Quando tocam à porta, Eva vai abrir e Marco entra de rompante pela casa e exige-lhe que devolva o dinheiro que roubou em casa de Maria. Eva discute com ele e diz que não roubou nada, ao mesmo tempo que insulta Maria. Ele torna-se violento e agride Eva. Ela consegue no entanto reagir e ameaça-o com uma tesoura, obrigando-o a revelar que se quiser saber quem faz parte da rede de doping tem de procurar na MUVV. Aproveitando um momento de distracção de Eva, empurra-a e consegue fugir.

Maria vende na loja MUVV como ninguém e Ricardo fica satisfeito a vê-la trabalhar, aconselhando-a a comemorar. Ela diz que talvez o faça quando receber o primeiro ordenado.

Mariana acaba as limpezas na MUVV e mete conversa com Maria que está a desembalar algumas roupas para colocar em exposição. Sem que ela veja, Mariana rouba uma das peças e despede-se como se nada fosse.

Ricardo acaba de falar ao telefone com um cliente e prepara-se para ir para casa mas esquece-se do telemóvel.

Maria está a fazer o fecho da caixa quando a luz vai abaixo de repente porque alguém desliga o quadro eléctrico. Enquanto tenta encontrar o quadro para o voltar a ligar, ouve Ricardo pedir socorro porque ficou preso no elevador e vai ajudá-lo. Ele brinca e diz que quer a sua companhia.

Eva pede ajuda a Soraia para que a coloque a trabalhar na MUVV como uma das suas empregadas de limpeza para conseguir descobrir quem faz parte da rede de doping e desmantelá-la. Entretanto, na loja da MUVV, um vulto a coberto da escuridão retira o dinheiro da caixa mas faz barulho. Maria agarra num taco e tenta perceber o que se passa. Quando o vulto se aproxima dela, Ricardo que saiu entretanto do elevador grita-lhe para que tenha cuidado e persegue o assaltante que se põe em fuga. Ricardo consegue derrubá-lo e quando lhe retira o boné percebe que se trata de Marco.

Ricardo esmurra Marco, gritando-lhe que vai pagar por ter matado Fred. Maria tenta travar Ricardo e Marco aproveita para lhe dar um soco, fazendo-o cair sobre Maria que bate com a cabeça e fica inconsciente. Marco foge e Ricardo manda o segurança atrás dele, enquanto ajuda Maria a recuperar. O segurança volta instantes depois e diz que Marco conseguiu fugir.

Ricardo presta os primeiros socorros a Maria e pergunta muito tenso se ela não quer ir ao hospital. Depois, não se contém e insinua que ela pode ter sido cúmplice de Marco no assalto à MUVV e que fingiu o desmaio para o ajudar a fugir. Maria fica furiosa e vai embora, batendo a porta com força.

Álvaro discute com Ricardo em casa, depois de ele lhe dizer que Marco assaltou a loja e que ele chamou a polícia. Cecília e Íris aparecem alertadas pela discussão e ficam incrédulas quando Ricardo, contrariando a vontade do pai, lhes revela que Marco foi o responsável pela morte de Fred e que acabou de assaltar a MUVV. Cecília discute com Álvaro e tenta ligar para a polícia. O marido impede-a e consegue convencê-la a não o fazer, dizendo que tem um plano para apanhar o assassino do filho e que Ricardo contratou Maria para a vigiar e assim tentar localizar Marco. Cecília não contém as lágrimas.

Íris procura Débora na pastelaria para desabafar e ela convida-a para a ajudar a tentar descobrir a receita das ribombinhas porque o avó se esqueceu de como se fazer.

Salomé, Joel, Leonor, Benny e Tito esforçam-se para que Trovão se lembre da receita das ribombinhas mas ele não consegue recordar-se. Apesar disso, diz precisar de uma chávena antiga que está na pastelaria, pois só assim consegue medir a quantidade dos ingredientes. Joel oferece-se para ir buscar a chávena e quando chega à pastelaria dá de caras com Íris. A atracção entre ambos continua a subir e as provocações também.

Eva explica a Lucinha porque é que está na situação em que está e culpa Marco por isso, advertindo a irmã de que ele é perigoso e pedindo-lhe que a avise caso ele volte à sua procura. A irmã pergunta porque é que a mãe e o irmão se zangaram com ela mas Eva recusa revelar esses motivos.