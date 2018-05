Resumo: 9º Episódio - 18 de abril (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Salomé e Joel, muito preocupados, prestam assistência a Eva e levam-na para o hospital.

Maria, muito nervosa, mostra a Vítor a pen que encontraram no chão quando aspirava a casa e fica convencida de que Marco esteve mesmo lá em casa e a deixou cair quando foi buscar a mala com o dinheiro. Maria fica desgostosa a pensar que Marco a deixou e à filha para trás. O pai e Mónica dizem que ela tem de o esquecer.

Salomé e Joel ficam perplexos quando a médica que tratou de Eva lhes revela que ela teve um aborto espontâneo recentemente e que a hemorragia que sofreu é normal, recomendando que ela tenha muito repouso.

De regresso a casa, Eva justifica à mãe e ao irmão que não falou do aborto porque não queria que tivessem pena dela. Joel continua a tratar a irmã com frieza mas a mãe impõe-se e decide que ela vai partilhar o quarto com Lucinha. Esta fica radiante quando sabe da novidade e Joel decide voltar para casa, dizendo no entanto à mãe que se Eva não for embora quando estiver bem, voltará a sair.

Maria adormece Alice e olha para o contracto da MUVV que ainda não está assinado e fica a pensar no assunto.

Salomé fica emocionada quando Eva lhe agradece a hospitalidade tratando-a por mãe. Lucinha não pode estar mais satisfeita por ter finalmente a irmã consigo e logo no mesmo quarto.

Ricardo fica satisfeito quando Maria se apresenta na MUVV e lhe entrega o contrato de trabalho assinado, dispondo-se a começar imediatamente. Maria assegura que os seus problemas pessoais com Marco não vão afectar o seu rendimento.

Ricardo apresenta Maria à chefe de loja e avisa que ela é muito exigente.

Íris ajuda Débora a experimentar roupa antes de uma sessão fotográfica, surpreendida por ela ter arranjado um treinador pessoal. Débora pergunta-lhe quem é o bonitão com quem vai fotografar e ela responde-lhe que é um bronco do pior, referindo-se a Joel.

Vera e Cecília recebem Joel, pedindo desculpa por o terem chamado em cima da hora. Cecília lembra que o teste correu muito bem e diz que não queria perder a sua boa energia.

Simão aproveita um momento em que Joel está sozinho para o humilhar e provocar. Joel não percebe a intenção de Simão e não se deixa ofender, começando uma briga em que lhe desfere alguns socos.

Ricardo conta a Álvaro que Maria já está a trabalhar na MUVV e que vai tentar ganhar a sua confiança para conseguir chegar a Marco. Entretanto, são alertados pela gritaria que ouvem no exterior do gabinete e vão ver o que se passa. Cecília inteira-se do que se passou e manda Joel embora, insensível ao facto de ele dizer que foi provocado. Íris aproveita para dizer que já tinha avisado que ele é um troglodita e Simão disfarça o seu contentamento por ter conseguido afastar o concorrente. Aurora faz-lhe o curativo e Cecília fica desconfiada quando Simão diz que apenas estava a dar alguns conselhos a Joel e que ele reagiu mal, agredindo-o. Quando fica a sós com Íris, convida-a para jantar mas ela aceita apenas ir tomar um copo com ele.

Bia vai a casa de David e leva ribombinhas para o lanche. Aproveita e desafia-o para irem passear a seguir e ele pergunta por Lucinha, sugerindo convidá-la para ir com eles. Bia finge que liga à amiga e diz que ela não atende, porque quer ir sozinha com ele.

Aurora e Lucas desfrutam da visita conjugal na cela onde ele está e fazem amor. Ambos confessam a falta que sentem um do outro e Lucas pede a Aurora que convença David a ir visitá-lo, antes de ser libertado.

David procura as chaves de casa para ir passear com Bia e descobre uma caixa que tem dentro uma pistola. Aurora aparece naquele instante e o filho esconde a sua descoberta dela e de Bia a quem pede que vá descendo porque quer falar com a mãe. David confronta Aurora com a arma que encontrou, adivinhando que ela a tem com medo que algum inimigo do pai se queira vingar. Aurora diz que tem a arma apenas por uma questão de segurança e que o pai não tem a culpa de tudo. David vai embora insatisfeito e Aurora manuseia a arma com destreza mas também com preocupação.

Trovão pede a Salomé que olhe pela pastelaria enquanto vai ao banco tratar com Aníbal de expandir o negócio com as poupanças que amealharam. Débora já sonha em abrir lojas no estrangeiro.

Leonor conversa com Benny e diz que já tem uma solução para manter a agência de encontros a funcionar, apesar de ter sido despejada pelo senhorio. O filho sugere-lhe que use o dinheiro das propinas de Tito mas ela dispara que o dinheiro do neto é sagrado. Benny fica curioso para saber como é que ela vai resolver o problema.

Leonor conta a Salomé que vai organizar um baile para arranjar dinheiro que lhe permita continuar com a agência de encontros a funcionar. Trovão entra furioso na pastelaria e tem de beber algo forte, enquanto diz que Aníbal o enganou e que perdeu as poupanças que tinham em investimentos que correram mal.

Soraia leva algumas roupas suas a Eva e não deixa de a recriminar por se ter afastado dela quando se foi embora da casa da mãe. Eva justifica que não teve alternativa mas recusa-se a revelar porque é que partiu.

Maria começa mal o primeiro dia de trabalho na MUVV e tem de lidar com uma cliente insatisfeita que arma um escândalo por não ter sido devidamente atendida. Cecília acalma a mulher e depois diz a Maria que se continua assim, é melhor não voltar no dia seguinte. Vítor chega naquele momento e Cecília fica desagradada ao saber que Maria é filha dele. O ambiente fica muito tenso e Maria pede ao pai para a esperar fora da loja com Alice.

Eva conta a Soraia o plano que tem para desmantelar a rede de doping e vingar-se de Marco e Maria.

Ricardo descobre Maria num provador a trocar de roupa e apanha-a em soutien. Ela fica atrapalhada e ele impressionado com o seu corpo. Ela conta o péssimo dia que teve e que a mãe dele ameaçou despedi-la. Ele brinca e acha que a partir daquele momento as coisas só podem melhorar. Maria vai embora e Ricardo fica a vê-la sair, sentindo-se atraído por ela.

Maria pressiona o pai para lhe contar como conheceu Cecília e ele acaba por confessar que foram namorados. Perante a atrapalhação do pai, Maria dá-lhe tréguas e não insiste em saber mais pormenores.

Marco encontra-se com Simão no bar da praia e o modelo exige-lhe que ele lhe pague por estar a escondê-lo num apartamento seu, recusando-se a correr riscos. Simão sugere a Marco que peça ajuda ao irmão mas ele diz que não se falam e que ele vive no Canadá. Simão recebe uma mensagem da rede e deixa claro a Marco que espera que não o estejam a chamar por causa dele, pois se assim for não hesitará em entregá-lo para salvar a pele.

No Canadá, Jorge tenta entrar em contacto com Marco mas não consegue obter a forma de o fazer. Sílvia, namorada de Jorge acha normal que não dêem informações a pessoas que não conhecem e Jorge lembra que só poderá receber a sua parte da herança do pai se Marco assinar os documentos para dividirem os bens. Jorge está disposto a ir a Portugal procurar o irmão.

Marco entra em casa de Maria pelo pátio e tapa-lhe a boca para ela não gritar. Maria fica ofegante e ele diz que está ali para levar o dinheiro. Ela fica confusa e pergunta-lhe se ele já não o levou. Marco fica em estado de choque quando Maria conclui que a mala com o dinheiro desapareceu.

Marco fica desesperado quando Maria reafirma que a mala com o dinheiro desapareceu e segura-a com força, começando a magoá-la. Maria liberta-se e acaba por revelar que desconfia de Eva. Ele diz que voltará para ir buscá-la e à filha mas Maria deixa claro que não vai fugir com ele. Marco não quer acreditar e despede-se a dizer que a ama.

Simão conversa com o atleta de testes no laboratório para saber como é que ele se sente. Aurora informa Álvaro de que os testes não revelaram efeitos secundários no atleta que tomou o novo anabolizante e ele dá ordem para que o produto seja colocado no mercado, acrescentando que está na hora de fazer dinheiro e insensível ao aviso de Aurora que recorda que foi aquele produto que matou Fred.