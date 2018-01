TÉCNICA DE COMPENSAÇÃO DO BANHO/HIGIENE PESSOAL

Local: Casa de banho

Objetivo: Esta técnica serve para incentivar as crianças que não gostam de tomar banho e façam birra, fazendo do banho e da higiene, uma coisa divertida.

Mecânica: ter uma folha com um desenho de um lago e com um jardim. Cada uma delas terá um elemento associado, uma terá sapos, patos ou outro elemento de água e a outra terá cruzes.

Por cada banho tomado a criança deverá colocar um animal no lago, sempre que falhar coloca uma cruz. No final da semana, se tiver mais animais que cruzes, os pais deverão compensar a criança com uma surpresa, decidida por eles.

Sugestão: Caso não tenha possibilidade de mandar fazer os Quadros, utilize folhas penduradas com íman e desenhe com a criança.