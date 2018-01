QUADRO DAS REGRAS

​​​​​​Local: sala, quarto ou cozinha (em função dos espaços da casa)

Objetivo: Esta técnica serve para estabelecer as regras que as crianças devem cumprir.

As regras não devem ultrapassar as dez, no máximo, sendo o ideal 8. Dessas oito regras, quatro devem ser pela positiva (DEVE), e quatro pela negativa (NÃO DEVE).

Estes quadros de regras podem ser feitos com íman para colar ou em cartão mais grosso para agarrar numa parede.

Caso não tenha possibilidade de mandar fazer, torne este momento numa coisa divertida e peça às crianças que façam os desenhos das próprias regras, colando-as depois no local definido.

Em alternativa imprima desenhos relacionados com cada uma das regras.