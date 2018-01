A TÉCNICA DE INCENTIVO

Local: junto ao quadro das regras

Objetivo: Esta técnica serve para incentivar as crianças ao bom comportamento, cumprindo o maior número de regras

Mecânica: ter um urso mealheiro e moedas de cartão que vão sendo colocadas consoante o cumprimento das regras.

Aqui a mecânica é a seguinte:

· Todas as tarefas cumpridas – duas moedas

· Maioria das tarefas cumpridas – uma moeda

· Maioria das tarefas por cumprir – zero moedas

Sugestão: Caso não tenha possibilidade de mandar fazer as moedas, desenhe-as e corte-as com as crianças e torne este momento numa coisa divertida.