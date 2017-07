Casting Digressão SIC de todos nós!

O seu sonho é ser apresentador de televisão? Ator ou atriz? A SIC pode ajudar a concretizar o seu sonho!

Se tem até 25 anos, é simpatico/a e consegue representar, venha ter connosco ao nosso camião das 17h00 às 19h00 e preste provas no nosso Casting Nacional.

A cada seis cidades comunicamos os finalistas e os primeiros já estão selecionados!

Regras:

O Casting a nível nacional, para pessoas com menos de 25 anos, a decorrer no estúdio existente no interior do camião, para descoberta de um novo talento que terá futura participação num programa da estação. Quem será a próxima estrela da SIC?

Numa primeira fase, são gravados vídeos de 1 minuto de cada candidato. O guião pode estar predefinido ou ser improvisado. A seleção e publicação dos vídeos no site ou redes sociais da SIC fica ao critério da SIC. Será selecionado um concorrente por cada cidade para passar à segunda fase onde terão de enfrentar um novo desafio. O júri, a definir pela SIC, irá selecionar o vencedor do casting.

Todos os participantes terão obrigatoriamente de assinar uma declaração de cedência de direitos de imagem, tendo os participantes menores de idade, que apresentar a respetiva declaração assinada pelo representante legal. As declarações de cedência de direitos de imagem serão fornecidas pelo staff no camião da Digressão.

Conheça os melhores de cada cidade aqui!