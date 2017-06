REGULAMENTO DA DIGRESSÃO «SIC DE TODOS NÓS»

INTRODUÇÃO

A SIC - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (“SIC”), no âmbito da comemoração do seu 25.º aniversário, promoverá, entre 9 de junho e 7 de outubro de 2017, uma digressão por Portugal, designada por «SIC DE TODOS NÓS» (“Digressão”).

A Digressão percorrerá dezoito capitais de distrito do país, fixando-se em cada cidade nas datas especificadas no Anexo ao presente regulamento, com um camião com atividades interativas, que se desenvolverão dentro e nas imediações do referido camião (“Atividades Interativas”).

DESCRIÇÃO DA DIGRESSÃO

Entre os dias 9 de junho e 7 de outubro de 2017, a Digressão percorrerá Portugal, passando por dezoito capitais de distrito, para comemorar os 25 anos da SIC com todos os portugueses.

Cada uma das cidades receberá, à sexta e ao sábado, numa das suas principais praças, o camião que será o palco das Atividades Interativas, onde todos poderão participar para conhecer melhor a sua televisão e fazer parte da sua história.

A Digressão contará designadamente com (i) presença das caras mais populares da SIC, (ii) emissão em direto do “Primeiro Jornal”, (iii) diretos para o programa “Juntos à Tarde” e (iv) Atividades Interativas.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES INTERATIVAS

3.1 Caça ao Tesouro by NOS

Uma aplicação, lançada semanalmente em cada cidade, na segunda-feira da semana em que a Digressão aí estiver, e que desafia os participantes que a descarreguem a encontrar símbolos da SIC e da NOS espalhados pela cidade.

Os participantes recebem pistas com palavras-chave, que são enviadas para o número de telemóvel inscrito, e que permitem descobrir os locais onde se encontrarão os símbolos. No total os participantes poderão encontrar um máximo de 15 símbolos – 8 da SIC e 7 da NOS.

Serão distribuídos 150 brindes em cada cidade da Digressão, da seguinte forma:

Os primeiros 25 participantes a encontrar os 15 símbolos ganham o seguinte brinde da NOS: uma coluna portátil;

Os primeiros 50 participantes a encontrar entre 12 e 14 símbolos ganham o seguinte brinde da NOS: uma bateria portátil;

Os primeiros 75 participantes a encontrar entre 8 a 11 símbolos ganham o seguinte brinde da SIC: um cartão para participar na Atividade Interativa «Participar e Ganhar».

Os brindes serão levantados no local da Digressão destinado para o efeito, o qual será indicado aos participantes na aplicação.

3.2 360º

Viagens de realidade virtual em 360º para conhecer os bastidores dos estúdios de informação da SIC, do programa “Queridas Manhãs” e da novela “Amor Maior”, guiadas pelos seus protagonistas, criando a sensação de que o participante faz parte do programa.

3.3 Quem Sabe Sabe Quiz

Quem fez a abertura da emissão da SIC a 6 de outubro de 1992? Como se chama a primeira novela portuguesa da SIC? Perguntas desafiantes sobre a história dos 25 anos da SIC, com dois jogadores em simultâneo. Quem será o mais rápido?

3.4Estúdio

Experiência que permitirá apresentar o noticiário “Jornal da Noite”, o programa “Fama Show” ou participar na novela “Amor Maior”, em cenários realistas com textos fornecidos pela produção da Digressão. É só escolher e testar!

São gravados vídeos de 30 segundos que serão posteriormente enviados aos participantes através de email e poderão ser publicados no site e/ou redes sociais da SIC.

3.5 Casting

Casting a nível nacional, para pessoas com menos de 25 anos, a decorrer no estúdio existente no interior do camião, para descoberta de um novo talento que terá futura participação num programa da estação. Quem será a próxima estrela da SIC?

São gravados vídeos de 1 minuto de cada candidato. O guião pode estar predefinido ou ser improvisado. A publicação dos vídeos no site ou redes sociais da SIC fica ao critério da SIC. Todos os participantes terão obrigatoriamente de assinar uma declaração de cedência de direitos de imagem, tendo os participantes menores de idade, que apresentar a respetiva declaração assinada pelo representante legal. As declarações de cedência de direitos de imagem serão fornecidas pelo staff no camião da Digressão.

3.6 Eu e a minha estrela

Aplicação que mistura uma fotografia tirada no momento com uma fotografia de uma estrela SIC, apresentando composições fotográficas divertidas.

As fotografias resultantes desta aplicação serão posteriormente enviadas aos participantes por email e publicadas no site da SIC. O link da galeria será partilhado nas redes sociais da SIC.

3.7 Karaoke by Ford

A sós ou bem acompanhado, o desafio será cantar o hino da SIC, dentro de um Ford Fiesta.

Os vídeos resultantes desta atividade serão posteriormente enviados aos participantes por email e poderão ser publicados no site e/ou redes sociais da SIC.

A Ford tem um regulamento específico para esta atividade em www.fordfiestaontour17.pt

3.8 Participar e Ganhar

Para ganhar brindes da SIC, basta participar numa das Atividades Interativas do camião. A todos os participantes será entregue um cartão que, colocado numa máquina preparada para o efeito, oferecerá brindes aleatoriamente.

3.9 Régie Móvel

Oportunidade para aprender como se faz um programa em direto com visitas guiadas à régie móvel da SIC. Esta atividade acontece apenas às sextas-feiras em dois horários distintos: 14H30/15H30 e 19H00/20H00 e encontra-se limitada à capacidade do espaço.

3.10 Espetáculo multimédia by OCUBO

As noites de sexta-feira e de sábado, das dezoito cidades por onde passará a Digressão, serão animadas por um emocionante espetáculo multimédia.

Com três sessões em cada noite, uma surpreendente viagem multimédia, projetada nas fachadas emblemáticas de cada cidade, fará um percurso pelos programas e rostos que, desde 1992, fizeram a história da primeira televisão privada em Portugal. Vamos relembrar os vários programas de entretenimento, informação e ficção que estão na memória de todos nós.

DADOS DOS PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES INTERATIVAS

Os dados pessoais dos participantes das Atividades Interativas são indispensáveis à participação nas atividades descritas em 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.8; a omissão ou inexatidão dos dados fornecidos pelos participantes são da sua única e inteira responsabilidade.

Os participantes autorizam a SIC a tratar os respetivos dados pessoais, em conformidade com a legislação aplicável à proteção da privacidade e dos dados pessoais, para fins previstos neste regulamento, sendo garantido ao participante o direito de acesso, retificação ou eliminação dos seus dados pessoais, nos termos previstos na Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, mediante comunicação dirigida à SIC, enviada para o e-mail sic25anos@impresa.pt ou por carta registada para a Estrada da Outurela, n.º 119, 2794-052 Carnaxide.

DIREITOS DE IMAGEM

A participação em qualquer Atividade Interativa implica a cedência à SIC, a título gratuito, nos mais amplos termos por direito permitidos, por um prazo de 50 anos e a qualquer momento, a proceder à recolha e à exibição da imagem e/ou da voz do participante, em qualquer suporte físico ou digital, bem como à sua transmissão e retransmissão, em qualquer canal do universo de canais SIC, usando qualquer sistema de televisão, através de qualquer meio técnico de difusão, de distribuição ou de comunicação, bem como a utilização publicitária gratuita e utilização nos sites e redes sociais da SIC, assumindo o participante a obrigação de assinar a respetiva declaração de cedência de direitos, caso tal lhe seja solicitado.

ATIVIDADE INTERATIVA REGULADA AUTONOMAMENTE

A Atividade Interativa «Karaoke by Ford» será objeto de um regulamento autónomo que o participante deverá consultar antes de participar, o qual se encontra acessível em www.fordfiestaontour17.pt.

ACEITAÇÃO DE CONDIÇÕES

A participação nas Atividades Interativas implica o conhecimento e a aceitação, integral e sem reservas, dos termos previstos no presente regulamento.

Os participantes nas Atividades Interativas aceitam ceder os direitos da sua participação, sob textos e/ou imagens e/ou sons, que poderão ser utilizadas pela SIC para edição e reprodução por qualquer via, sem limite temporal.

Carnaxide, 5 de junho de 2017