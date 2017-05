Fora da Caixa 2ª Reportagem

Se a televisão ficou para a história como a caixa que mudou o mundo, a SIC como primeiro canal privado saltou 'Fora da Caixa' desde o início.

No universo da programação rompeu-se com formatos convencionais através de programas arrojados que conquistaram os portugueses.

Lembra-se dos talentos do Chuva de Estrelas ou do ritmo frenético do Big Show SIC?

Ainda se recorda dos casos emocionantes do Ponto de Encontro ou da irreverência da Noite da Má Língua?

Estes e outros programas contribuiram para uma revolução que ainda hoje perdura...e o melhor ainda está para ver.

Você não vai querer perder, este sábado, no Jornal da Noite - "Fora da Caixa " especial 25 anos SIC

Jornalista: Patrícia Mouzinho

Repórteres de Imagem: João Lúcio e Pedro Carpinteiro Edição de Imagem: Marisabel Neto