Sassaricando - Haja Coração - Resumo de 10 a 12 de abril (Última Semana)

Beto salva Bia do rapto. Tamara pede um último beijo a Apolo. Bruna conta para Giovanni que foi a responsável pela explosão do depósito. Bruna tortura Giovanni. Rodrigo fica inseguro com volta de Guido. Beto avisa Tancinha que vai pedir o divórcio. Tancinha surpreende-se com atitude de Beto. Camila e Enéas encontram pista do paradeiro de Bruna e Giovanni. Aparício conta para Rebeca que se separou de Teodora. Teodora livra-se da chantagem de Safira. Camila descobre que Bruna comprou chalé no interior. Leonora sente falta de Adônis. Epaminondas decide dividir-se entre Teodora e Safira. Fedora, Leozinho, Lucrécia e Agilson são repreendidos na feira. Guido chega à casa de Francesca e Shirlei apresenta-o. Adônis recusa presente de Nair. Shirlei descobre que o padrasto de Felipe é seu pai. Tancinha conta a Apolo que Beto salvou Bia. Camila é ameaçada por Bruna após descobrir onde Giovanni está

Giovanni consegue soltar-se. Shirlei aceita aproximar-se de Guido. Apolo perdoa Tancinha e diz que quer recomeçar. Nair se decepciona com as mentiras de Adônis. Bruna pega fogo no chalé. Camila consegue salvar Giovanni. Shirlei declara seu amor por Carmela. Carmela, Jéssica e Vitória sofrem um acidente de carro. Jéssica desespera no hospital. Beto e Tancinha assinam o divórcio. Tamara avisa Apolo que vai se mudar. Tancinha pede que Beto assista sua apresentação de dança. Shirlei prepara-se para a cerimônia de casamento. Beto diz a Apolo que se arrepende do que fez. Shirlei e Felipe se casam. Teodora e Safira disputam a atenção de Epaminondas. Leozinho quebra o encanamento da casa. Rebeca exige que Aparício abra mão da sua fortuna. Fedora vende frutas na feira.

Tancinha e Fedora fazem as pazes. Rebeca explica seu plano para Aparício. Agilson reconhece o valor de Lucrécia. Aparício e Rebeca casam-se. Tancinha ensina Fedora a vender na feira. Tancinha faz uma surpresa para Francesca. Apolo vence a competição. Leonora revela a sua identidade num programa de televisão. Penélope descobre que está grávida. Shirlei revela que está grávida e comemora com a família. Tancinha e Francesca viajam juntas. Tamara despede-se de Apolo antes da viagem. Penélope sugere que Beto faça uma viagem. Tancinha decide com quem quer ficar. Tancinha perdoa Beto e confessa que ama Apolo. Tancinha declara-se a Apolo. Teodora despede-se de Fedora e foge com Epaminondas. Aparício e Rebeca fazem festa em casa. Tamara trabalha com crianças. Beto apaixona-se novamente. Tancinha e Apolo se casam.