Sassaricando - Haja Coração - Resumo de 20 a 24 de março

Nair decide contar a verdade para Apolo, Adônis e Larissa. Camila diverte-se na sessão de fotos que faz com crianças. Giovanni conta para Bruna que reatou com Camila. Safira leva Epaminondas ao shopping. Tancinha diz que Guido é seu pai. Adônis procura Leonora. Um segurança reconhece Fedora e avisa a polícia. Tancinha vai ao encontro de Guido.

Tancinha não acredita na história que Guido lhe conta. Teodora fica furiosa com Safira. Os polícias chegam ao local onde Fedora e Leozinho estão. Tancinha pede para Guido não procurar por Francesca e pelos irmãos. Leozinho e Fedora fogem da polícia. Enéas encontra Giovanni com Camila e fica furioso. Adônis e Leonora não conseguem contar a verdade um para o outro. Francesca consola Nair. Tamara pede perdão à família de Apolo. Alexsander convida Nair para sair. Tancinha afirma a Beto que não vai contar à família que o seu pai está vivo. Shirlei e Felipe encontram-se no apartamento de Henrique. Bruna pensa usar Enéas no seu plano contra Camila e Giovanni. Rebeca decide ir embora. Leozinho é preso e Fedora desespera.

Fedora fica transtornada ao ver Leozinho ser preso. Aparício diz a Guido que Fedora precisa dos seus cuidados. Rebeca deixa a cobertura. Teodora disfarça os ciúmes que sente de Epaminondas com Safira. Ariovaldo avisa Teodora que Fedora foi encontrada. Tancinha pede desculpas a Aparício por tê-lo acusado de assassinato e diz que não pode perdoar Guido. Giovanni e Camila fazem um plano para que Shirlei e Felipe se encontrem. Felipe pede Shirlei em casamento. Tamara pergunta a Apolo se ele desistirá do casamento se não conseguir a guarda das crianças. Fedora e Teodora se reencontram. Nair revela a Apolo a sua preocupação com a instabilidade emocional de Tamara. Começa a audiência que irá definir a guarda provisória de Carol, Nicolas e Bia.

Tamara sente-se culpada quando o juiz declara que ela e Apolo não poderão ter a guarda das crianças. Shirlei conta a Francesca que Felipe a pediu em casamento e Carmela ouve. Carmela conta a Jéssica que Felipe e Shirlei estão juntos. Tancinha e Beto conseguem a guarda provisória de Carol e dos seus irmãos. Leozinho diz a Agilson que não irá entregá-lo à polícia. Dinamite conta tudo o que sabe a Estelinha Salgado. Penélope diz a Aparício que Rebeca está decidida a retomar o plano de conseguir um marido rico. Larissa comenta com Apolo que Nair planeia dar o automóvel que ganhou para Adônis, como presente pela formatura. Fedora paga a fiança de Leozinho. Tancinha conta a Giovanni que Guido está vivo.

Giovanni fica ansioso para saber o que aconteceu com Guido e avisa a Tancinha que deseja ver o pai. Aparício revela a Agilson que Dinamite fez uma denúncia premiada que envolve o seu nome. Leozinho confessa a Fedora que pensava em tirar a sua vida, mas acabou por se apaixonar por ela. Teodora expulsa Agilson da mansão. Aparício enfrenta Teodora e avisa que lutará pelo Grand Bazzar. Nair tenta fazer com que Apolo desista de investigar o que aconteceu na noite da véspera de seu casamento com Tancinha. Agilson e Leozinho alugam um quarto para morar. Beto emociona Penélope e Henrique ao convidá-los para serem padrinhos do seu casamento. Felipe avisa a Shirlei que ela deverá ser indiciada por roubo e agressão. Enéas pede demissão do Grand Bazzar. Dulce procura Tancinha para falar de Bia. Apolo diz a Tamara que eles precisam conversar.

Apolo decide continuar o namoro com Tamara. Dulce avisa Tancinha que lutará para ficar com a guarda de Bia. Giovanni não consegue se entender com Guido. Bruna finge ter uma crise para que Enéas continue acreditando nela. Giovanni desculpa-se com Aparício. Bruna pensa em fazer um plano para ficar com Giovanni. Rebeca volta para casa e comenta com Penélope que tem uma ideia para ficar com Aparício. Epaminondas exige que Teodora se divorcie de Aparício. Felipe suspeita que Carmela seja cúmplice de Jéssica. Tancinha conta para Isabel sobre a visita de Dulce. Apolo comenta com Tancinha ter encontrado a mulher que supostamente esteve com ele na noite anterior do seu casamento. Felipe e Shirlei confirmam o envolvimento de Carmela e Jéssica. Giovanni conta para Camila sobre Guido. Bruna compra um chalé numa montanha com documentos falsos. Rebeca procura Aparício. Shirlei confronta Carmela.

Carmela tenta afastar-se de Shirlei. Vitória se preocupa com a possibilidade de ser descoberta. Epaminondas decide viajar com Safira. Carmela se descontrola e revela por que sente raiva de Shirlei. Penélope não consegue fazer Rebeca desistir de seu plano para ficar com Aparício. Francesca conta para os filhos tudo sobre o trauma de Carmela. Beto brinca com Tamara. Apolo comunica a Nair que não irá ao casamento de Tancinha com Beto. Carol questiona Isabel sobre a guarda definitiva de sua família. Leozinho e Agilson compram o ponto da barraca de feira de Francesca. Bruna decide levar Giovanni para seu chalé após o casamento de Tancinha. Shirlei pede para falar com Carmela antes de denunciá-la. Henrique leva Penélope para conhecer sua mãe. Apolo pressiona Flávia para descobrir a verdade sobre a noite que passaram juntos.

Apolo encurrala Flávia e obriga-a a contar tudo que aconteceu para Tancinha. Beto não se aguenta de culpa e procura Tancinha para contar tudo o que fez, mas Francesca o impede de ver a noiva antes do casório. Apolo aparece com Flávia no altar. Henrique convida Penélope para conhecer sua mãe. Rebeca pede que Teodora a ajude a dar uma lição em Aparício. Teodora e Safira saem no tapa por Tarzan. Felipe e Rodrigo sugerem a Francesca e Shirlei que façam um casamento conjunto e elas topam. Enéas desconfia das mentiras de Bruna. Camila tem novos e reveladores flashes.