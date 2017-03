Sassaricando - Haja Coração - Resumo de 13 a 19 de março

Guido confessa a Aparício que está arrependido de ter ficado longe dos filhos e avisa que fará tudo para libertar Shirlei. Felipe rende-se à chantagem de Jéssica para deixar Shirlei livre da prisão. Aparício diz a Agilson que dará uma última oportunidade para Rebeca desistir de se casar por dinheiro. Henrique anuncia o sucesso de Leonora no seu comercial. Agilson desmaia ao saber que a polícia encontrou Fedora e Leozinho. Tancinha recebe elogios da professora de dança, e Paloma não gosta. Aparício, Lucrécia, Safira e Agilson assustam-se ao ver Teodora.

Tancinha fica zangada com Aparício, e Guido tenta acalmá-la. Felipe decide contar a Shirlei sobre a chantagem de Jéssica. Adônis questiona Nilton sobre Nair. Giba confirma para os repórteres que Tamara provocou o acidente que o tirou da corrida. Tancinha desconfia de Guido. Tamara assume a culpa pelo acidente na corrida. Camila tem uma lembrança e é carinhosa com Lucrécia. Shirlei conta para Giovanni que Felipe mentiu por causa de Jéssica. Tancinha e Beto têm a primeira audiência com o juiz pela guarda de Carol e seus irmãos. Alexsander e Nair condenam a atitude de Tamara e avisam que Apolo pode perder a oportunidade de adotar os três irmãos. Aparício consegue falar com Rebeca. Agilson avisa a Teodora que Epaminondas sumiu. Fedora é reconhecida na rua. Adônis descobre o segredo de Nair. Penélope pensa em internar Tamara. Tancinha descobre que seu pai está vivo.

Tancinha sente-se mal e Beto leva-a para casa. Adônis pressiona Nair para contar a verdade para ele e os irmãos. Tamara pede para Penélope deixar que ela fique com Apolo. Aparício não consegue entender-se com Rebeca. Nair decide contar a verdade para Apolo, Adônis e Larissa. Camila diverte-se na sessão de fotos que faz com crianças. Giovanni conta para Bruna que reatou com Camila. Safira leva Epaminondas ao shopping. Tancinha diz que Guido é seu pai. Adônis procura Leonora. Um segurança reconhece Fedora e avisa a polícia. Tancinha vai ao encontro de Guido.

Tancinha não acredita na história que Guido lhe conta. Teodora fica furiosa com Safira. Os polícias chegam ao local onde Fedora e Leozinho estão. Tancinha pede para Guido não procurar por Francesca e pelos irmãos. Leozinho e Fedora fogem da polícia. Enéas encontra Giovanni com Camila e fica furioso. Adônis e Leonora não conseguem contar a verdade um para o outro. Francesca consola Nair. Tamara pede perdão à família de Apolo. Alexsander convida Nair para sair. Tancinha afirma a Beto que não vai contar à família que o seu pai está vivo. Shirlei e Felipe encontram-se no apartamento de Henrique. Bruna pensa usar Enéas no seu plano contra Camila e Giovanni. Rebeca decide ir embora. Leozinho é preso e Fedora desespera.

Fedora fica transtornada ao ver Leozinho ser preso. Aparício diz a Guido que Fedora precisa dos seus cuidados. Rebeca deixa a cobertura. Teodora disfarça os ciúmes que sente de Epaminondas com Safira. Ariovaldo avisa Teodora que Fedora foi encontrada. Tancinha pede desculpas a Aparício por tê-lo acusado de assassinato e diz que não pode perdoar Guido. Giovanni e Camila fazem um plano para que Shirlei e Felipe se encontrem. Felipe pede Shirlei em casamento. Tamara pergunta a Apolo se ele desistirá do casamento se não conseguir a guarda das crianças. Fedora e Teodora se reencontram. Nair revela a Apolo a sua preocupação com a instabilidade emocional de Tamara. Começa a audiência que irá definir a guarda provisória de Carol, Nicolas e Bia.

Tamara sente-se culpada quando o juiz declara que ela e Apolo não poderão ter a guarda das crianças. Shirlei conta a Francesca que Felipe a pediu em casamento e Carmela ouve. Carmela conta a Jéssica que Felipe e Shirlei estão juntos. Tancinha e Beto conseguem a guarda provisória de Carol e dos seus irmãos. Leozinho diz a Agilson que não irá entregá-lo à polícia. Dinamite conta tudo o que sabe a Estelinha Salgado. Penélope diz a Aparício que Rebeca está decidida a retomar o plano de conseguir um marido rico. Larissa comenta com Apolo que Nair planeia dar o automóvel que ganhou para Adônis, como presente pela formatura. Fedora paga a fiança de Leozinho. Tancinha conta a Giovanni que Guido está vivo.