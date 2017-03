Sassaricando - Haja Coração - Resumo de 6 a 12 de março

Dinalda convence Leonora a fazer o comercial na Peripécia. Leozinho pede para Fedora para esta se afastar de Camila. Camila conversa com Ariovaldo sobre Giovanni. Carol implora ajuda a Tancinha e Apolo. Shirlei cai na armadilha de Jéssica e Carmela fica com remorsos. Aparício manda Rose iniciar os preparativos para o casamento de Rebeca. Lucrécia questiona Safira sobre as saídas noturnas de Agilson. Camila procura Giovanni. Shirlei é presa. Tamara tenta obrigar Beto a não contar a verdade a Tancinha. Apolo sugere que ele e Tancinha se casem para conseguir a guarda de Carol e dos seus irmãos.

Tancinha diz a Apolo que precisa conversar com Beto. Beto teme o comportamento de Tamara. Carmela preocupa-se com Shirlei. Camila acredita que Giovanni não explodiu o Grand Bazzar. Safira decide mostrar a Lucrécia o que Agilson faz quando sai à noite. Penélope repreende Rebeca pela proposta que fez a Aparício. Leonora e Adônis beijam-se. Shirlei fica intimidada ao entrar na cela na delegacia. Jéssica depõe contra Shirlei. Felipe desespera ao saber que a namorada foi presa. Giovanni leva Camila a uma comunidade carente. Jéssica faz-se de vítima para o delegado ao encontrar-se com Shirlei. Camila emociona-se com uma família da comunidade. Lucrécia e Safira esperam que Agilson saia de casa. Leozinho sugere que ele e Fedora fujam. Felipe procura Jéssica. Beto ouve Apolo dizer que irá casar com Tancinha.

Tancinha tenta acalmar Beto. Apolo garante que irá descobrir o que aconteceu com ele na noite anterior ao seu casamento. Felipe afirma a Jéssica que vai provar a inocência de Shirlei. Guido desconfia que Vitória tenha armado contra Shirlei. Carmela tem medo de Adônis. Beto pede Tancinha em casamento. Leozinho organiza a sua fuga com Fedora. Safira e Lucrécia seguem Agilson. Tancinha avisa que vai casar com Beto e Apolo fica arrasado. Giovanni leva Camila para fazer trabalho voluntário numa igreja. Jéssica entrega o pagamento a Carmela. Felipe visita Shirlei na delegacia. Camila emociona-se com os moradores de rua. Fedora e Leozinho fogem no carro de Aparício. Lucrécia descobre o segredo de Agilson. Apolo aceita a proposta de Tamara. Guido vai à delegacia falar com Shirlei e encontra Tancinha.

Tancinha quase que reconhece Guido. Shirlei surpreende-se com a visita do padrasto de Felipe. Apolo decide dar uma segunda oportunidade a Tamara. Aparício descobre que Fedora e Leozinho fugiram. Lucrécia e Safira escondem-se de Agilson. Camila conta para Aparício a verdade sobre Leozinho. Aparício desconfia da investigação de Agilson sobre Leozinho. Fedora envia um vídeo ao pai a avisar da sua fuga. Leonora surpreende-se com a repercussão do seu comercial. Tancinha fala sobre Guido a Francesca. Shirlei tem medo das outras reclusas. Nilton tenta falar com Nair, mas ela afasta-se. Leonora não consegue contar para Adônis que não é atriz. Agilson é rude com Rebeca. Jéssica chantageia Felipe. Bruna apanha Giovanni ao telefone com Camila. Isabel diz para Tancinha e Beto que o juiz está a avaliar o pedido de adoção de Dulce. Tamara descobre que Giba fez uma grave acusação contra ela.

Apolo tenta tranquilizar Tamara, que foi denunciada por Giba pelo acidente no autódromo. Beto conta a Tancinha que entrou com o pedido de guarda de Carol e seus irmãos. Guido confessa a Aparício que está arrependido de ter ficado longe dos filhos e avisa que fará tudo para libertar Shirlei. Felipe rende-se à chantagem de Jéssica para deixar Shirlei livre da prisão. Aparício diz a Agilson que dará uma última oportunidade para Rebeca desistir de se casar por dinheiro. Henrique anuncia o sucesso de Leonora no seu comercial. Agilson desmaia ao saber que a polícia encontrou Fedora e Leozinho. Tancinha recebe elogios da professora de dança, e Paloma não gosta. Aparício, Lucrécia, Safira e Agilson assustam-se ao ver Teodora.