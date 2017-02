Sassaricando - Haja Coração - Resumo de 27 de fevereiro a 5 de março

Fedora desfaz o feitiço que Safira colocou em Leozinho. Lucrécia segue Agilson, que percebe e disfarça, entrando em uma igreja. Apolo diz a Adônis que tem certeza de ter sido dopado na noite de seu casamento com Tancinha. Apolo se assusta com a proposta de Tamara de se casar com o piloto para adotar Carol e seus irmãos. Lucrécia fica surpresa com a gentileza de Camila e nota que a filha está mudando. Camila comprova que Leozinho é um bandido. Francesca fica chocada ao saber por Beto que Rodrigo se internou em uma clínica psiquiátrica. Tancinha garante que Dulce não adotará Carol.

Isabel avisa a Tancinha que o juiz é quem decidirá sobre a guarda de Carol e os irmãos. Giovanni se assusta com o descontrole de Bruna e comenta com Shirlei que precisa se afastar da advogada. Apolo repreende Tamara por ter arriscado a vida dela e a de Giba para favorecê-lo na corrida. Francesca procura Rodrigo na clínica e diz que aceita se casar com ele. Dulce se interessa em adotar Bia. Adônis diz a Apolo que o noivado com Tamara pode ajudá-lo a conseguir a guarda dos filhos de Afonso. Tancinha fica arrasada quando Adônis lhe diz que Apolo e Tamara ficarão noivos. Camila diz a Lucrécia que Agilson deve enganá-la. Aparício/Agilson demite Rebeca do Grand Bazzar e avisa que ela cuidará da casa quando se casarem. Camila afirma a Leozinho que sabe tudo sobre ele. Beto e Tancinha se amam.

Tancinha revela a Beto que talvez esteja se apaixonando por ele. Francesca fica nervosa ao ter a sensação de ter visto Guido. Jéssica diz a Carmela que o plano para colocar Shirlei na cadeia inclui acusação de roubo de joias e agressão. Rebeca se recusa a ir com Cicinho e as amigas a uma festa. Leozinho confessa a Camila que mudou ao se apaixonar por Fedora. Giovanni fica chateado quando Camila o acusa de ter explodido o depósito do Grand Bazzar. Cicinho, Leonora e Penélope ficam surpresos quando Rebeca aparece na festa. Carmela aproveita que Shirlei não está no quarto e coloca as joias de Jessica na bolsa da irmã. Com a intenção de levar Shirlei para sua casa, Jéssica contrata uma jovem atriz para dizer à filha de Francesca que Cris está precisando dela. Dulce avisa a Apolo que quer adotar Bia.

Apolo afirma a Dulce e a Isabel que Bia ficará com ele. Tancinha consegue fazer os passos de balé e Paloma não gosta. Carmela pensa em desistir do plano contra Shirlei e Jéssica a repreende. Bia ouve que Dulce quer levá-la para o exterior e fica apavorada. Rebeca decide perdoar Aparício e faz uma proposta inusitada para ele. Dinalda convence Leonora a fazer o comercial na Peripécia. Leozinho pede para Fedora se afastar de Camila. Camila conversa com Ariovaldo sobre Giovanni. Carol implora ajuda a Tancinha e Apolo. Shirlei cai na armadilha de Jéssica e Carmela fica com remorso. Aparício manda Rose iniciar os preparativos para o casamento de Rebeca. Lucrécia questiona Safira sobre as saídas noturnas de Agilson. Camila procura Giovanni. Shirlei é presa. Tamara tenta obrigar Beto a não contar a verdade para Tancinha. Apolo sugere que ele e Tancinha se casem para conseguir a guarda de Carol e seus irmãos.

Tancinha diz a Apolo que precisa conversar com Beto. Beto teme o comportamento de Tamara. Carmela se preocupa com Shirlei. Camila acredita que Giovanni não explodiu o Grand Bazzar. Safira decide mostrar a Lucrécia o que Agilson faz quando sai à noite. Penélope repreende Rebeca pela proposta que fez a Aparício. Leonora e Adônis se beijam. Shirlei fica intimidada ao entrar na cela na delegacia. Jéssica depõe contra Shirlei. Felipe se desespera ao saber que a namorada foi presa. Giovanni leva Camila a uma comunidade carente. Jéssica se faz de vítima para o delegado ao encontrar com Shirlei. Camila se emociona com uma família da comunidade. Lucrécia e Safira esperam Agilson sair de casa. Leozinho sugere que ele e Fedora fujam. Felipe procura Jéssica. Beto ouve Apolo dizer que se casará com Tancinha.