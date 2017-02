Sassaricando - Haja Coração - Resumo de 20 a 26 de fevereiro

Adônis conta a Renan que não cursa a faculdade e pede ajuda ao cunhado para dizer a verdade à família. Shirlei incentiva Giovanni a dar uma chance para Bruna. Camila tenta resistir às lembranças dos bons momentos que teve com Giovanni. Tancinha fica chocada com a revelação de Apolo sobre a morte de Afonso. Tamara comenta com Beto que Tancinha e Apolo podem estar tendo uma recaída. Rodrigo deseja a permissão de Giovanni para pedir Francesca em casamento. Jéssica avisa a Vitória que o plano para colocar Shirlei na cadeia será colocado em prática. Guido aparece na casa de Felipe, deixando Vitória desesperada.

Felipe comenta com Shirlei que estranha que o pai dela tenha sumido sem deixar pistas. Renan consegue uma participação para Adônis em um comercial. Vitória revela a Jéssica que Mário é pai de Shirlei. Beto confessa a Henrique que não aguenta mais esconder de Tancinha o que ele fez. Penélope se preocupa com as recentes reações explosivas de Tamara. O advogado explica a Apolo que ele terá de aguardar para dar entrada no pedido de guarda provisória de Carol. Nicole se oferece para ajudar Tancinha nas aulas de balé. Guido revela a Vitória que voltou para o Brasil porque soube do namoro de Felipe e Shirlei. Apolo vê Flávia.

Flávia foge de Apolo. Shirlei conhece Guido sem saber que o padrasto de Felipe é seu pai. Jéssica orienta Carmela em seu plano contra Shirlei. Shirlei tenta se aproximar de Vitória. Bruna convida Giovanni para morar na Argentina com ela. Isabel conta a Apolo que eles descobriram uma prima de Afonso que mora no exterior. Enéas avisa a Bruna que Camila não se recorda dos fatos, mas ainda nutre amor por Giovanni. Leozinho ainda se encontra em transe, sob o efeito do feitiço de Safira. Murilo visita Carol no abrigo. Tancinha comenta com Apolo sua ideia de pedir a guarda das crianças. Camila surge quando Giovanni se prepara para viajar com Bruna.

Camila diz a Giovanni que não consegue parar de pensar no rapaz. Apolo se preocupa com a possibilidade de magoar Tamara. Seguindo as orientações de Aparício, Agilson é rude com Rebeca e lhe apresenta o contrato de casamento. Giovanni desiste de viajar com Bruna. As amigas de Rebeca ficam horrorizadas com as cláusulas do contrato de casamento e incentivam a arquiteta a não aceitar. Camila e Giovanni ficam juntos. Tancinha tem novamente uma reação alérgica ao beijar Beto e vai parar no hospital. Francesca leva um susto quando Rodrigo anuncia que quer se casar com ela. Guido avisa a Vitória que precisa aparecer para seus filhos. Beto questiona a alergia de Tancinha.

Beto afirma a Tancinha que irá esperar por ela. Francesca foge após o pedido de casamento de Rodrigo. Tamara se surpreende com a revelação de Beto sobre o que ele fez para separar Tancinha de Apolo. Fedora desfaz o feitiço que Safira colocou em Leozinho. Lucrécia segue Agilson, que percebe e disfarça, entrando em uma igreja. Apolo diz a Adônis que tem certeza de ter sido dopado na noite de seu casamento com Tancinha. Apolo se assusta com a proposta de Tamara de se casar com o piloto para adotar Carol e seus irmãos. Lucrécia fica surpresa com a gentileza de Camila e nota que a filha está mudando. Camila comprova que Leozinho é um bandido. Francesca fica chocada ao saber por Beto que Rodrigo se internou em uma clínica psiquiátrica. Tancinha garante que Dulce não adotará Carol.

Isabel avisa a Tancinha que o juiz é quem decidirá sobre a guarda de Carol e os irmãos. Giovanni se assusta com o descontrole de Bruna e comenta com Shirlei que precisa se afastar da advogada. Apolo repreende Tamara por ter arriscado a vida dela e a de Giba para favorecê-lo na corrida. Francesca procura Rodrigo na clínica e diz que aceita se casar com ele. Dulce se interessa em adotar Bia. Adônis diz a Apolo que o noivado com Tamara pode ajudá-lo a conseguir a guarda dos filhos de Afonso. Tancinha fica arrasada quando Adônis lhe diz que Apolo e Tamara ficarão noivos. Camila diz a Lucrécia que Agilson deve enganá-la. Aparício/Agilson demite Rebeca do Grand Bazzar e avisa que ela cuidará da casa quando se casarem. Camila afirma a Leozinho que sabe tudo sobre ele. Beto e Tancinha se amam.