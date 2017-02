Sassaricando - Haja Coração - Resumo de 13 a 19 de fevereiro

Tamara tem uma crise ao saber que Beto se afastou de Tancinha. Tancinha confessa a Francesca que está em dúvida sobre Beto e Apolo. Márcia avisa a Carol que precisa falar com Afonso. Enéas se preocupa com os devaneios de Fedora no Grand Bazzar. Lucrécia flagra Safira e Agilson chegando em casa juntos. Tamara ouve André falar sobre seu problema com Apolo.

Tamara decide contar a verdade para Apolo. Bruna pensa em levar Giovanni para fora do país. Márcia afirma a Carol que sua bolsa de estudos está ameaçada, caso Afonso não a procure. Aparício mente para ajudar Agilson, e Lucrécia acredita. Camila tem uma lembrança com Giovanni e fica abalada. Tancinha sente falta de Beto. Rodrigo tenta convencer Beto a fazer as pazes com Henrique. Dinalda percebe Rebeca ouvindo sua conversa com Leonora sobre Aparício e mente para impressioná-la. Giovanni aceita viajar com Bruna. Camila decide ir ao Grand Bazzar. Apolo pensa em adotar Carol e seus irmãos. Márcia descobre que a assinatura de Afonso foi falsificada. Beto procura Henrique. Agilson chega com amigos à casa de Rebeca, que se incomoda ao ver Aparício e Dinalda juntos. Fedora se espanta ao constatar o sucesso da cantina de Tancinha.

Leozinho sugere sabotar a cantina de Tancinha. Beto fala com Henrique sobre seu retorno à Peripécia. Agilson é rude com Aparício e Dinalda na frente de Rebeca. Fedora e Leozinho entram na cantina de Tancinha disfarçados, mas a patricinha é descoberta. Rebeca decide sair de casa com Aparício. Carmela se irrita ao ver Shirlei e Felipe juntos. Beto não admite estar feliz com a volta de Henrique à Peripécia. Giovanni vê Camila no Grand Bazzar e vai atrás dela. Safira tem um plano para conquistar Agilson. Rebeca e Aparício se beijam. Apolo conversa com um advogado sobre a adoção de Carol e seus irmãos. Márcia vai à casa de Afonso com duas assistentes sociais. Giovanni surpreende Camila. Tancinha procura Beto.

Tancinha decide reatar com Beto. Marcia avisa a Carol que as assistentes sociais constataram que ela e os irmãos vivem em situação de abandono. Apolo pede a um advogado que o ajude a adotar Carol e os irmãos. Giovanni afirma que não desistirá de Camila. Carol é comunicada por Marcia que, até Afonso voltar, ela e os irmãos terão que ficar em um abrigo. Aparício comove Rebeca ao pedi-la em casamento. Murilo avisa a Apolo que Carol e os irmãos serão levados para um abrigo. Shirlei conversa com Francesca sobre sua primeira noite com Felipe. Jéssica garante a Carmela que ela será contratada como modelo quando conseguirem colocar Shirlei na cadeia. Leozinho e Fedora se desesperam com a possibilidade de perder a presidência do Grand Bazzar. Tamara vai com Apolo ao abrigo onde estão Carol e seus irmãos, e se irrita com a chegada de Tancinha.

Tancinha se impõe diante de Tamara. Francesca fica surpresa quando Carmela lhe conta que sofreu durante a infância. Adônis conta a Renan que não cursa a faculdade e pede ajuda ao cunhado para dizer a verdade à família. Shirlei incentiva Giovanni a dar uma chance para Bruna. Camila tenta resistir às lembranças dos bons momentos que teve com Giovanni. Tancinha fica chocada com a revelação de Apolo sobre a morte de Afonso. Tamara comenta com Beto que Tancinha e Apolo podem estar tendo uma recaída. Rodrigo deseja a permissão de Giovanni para pedir Francesca em casamento. Jéssica avisa a Vitória que o plano para colocar Shirlei na cadeia será colocado em prática. Guido aparece na casa de Felipe, deixando Vitória desesperada.

Felipe comenta com Shirlei que estranha que o pai dela tenha sumido sem deixar pistas. Renan consegue uma participação para Adônis em um comercial. Vitória revela a Jéssica que Mário é pai de Shirlei. Beto confessa a Henrique que não aguenta mais esconder de Tancinha o que ele fez. Penélope se preocupa com as recentes reações explosivas de Tamara. O advogado explica a Apolo que ele terá de aguardar para dar entrada no pedido de guarda provisória de Carol. Nicole se oferece para ajudar Tancinha nas aulas de balé. Guido revela a Vitória que voltou para o Brasil porque soube do namoro de Felipe e Shirlei. Apolo vê Flávia.