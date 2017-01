Sassaricando - Haja Coração - Resumo de 23 a 29 de janeiro

Dinalda deduz que Aparício está enganando Rebeca. Adônis despreza Carmela. Jéssica e suas amigas tentam humilhar Shirlei. Tancinha comenta com Shirlei que fica sensibilizada quando se encontra com Apolo. Fedora orienta Leozinho sobre como convencer Safira a assinar o documento de transferência de suas ações do Grand Bazzar. Tamara seduz Apolo.

Bruna discute com Giovanni. Aparício pede a Dinalda que não revele sua identidade a Rebeca. Camila vai à loja de explosivos em busca do vendedor João Romantini. Fedora anuncia que, se ganhar a presidência, demitirá Aparício e Agilson. Carmela e Leonora combinam de sabotar as modelos que participarão do teste. Marcia avisa Carol que Afonso precisa resolver a situação da bolsa de estudos dela e dos irmãos.

Camila inventa uma desculpa para se aproximar de João. Penélope diz a Henrique que eles devem contar a Beto que estão juntos. Nair aconselha Adônis a se declarar para Shirlei. Beto se surpreende com o comportamento de Tancinha. Giovanni fica preocupado com a falta de notícias de Camila. A mãe de João avisa a Camila que o filho concordou em vê-la. Safira comenta com Lucrécia que sente a presença de Teodora na mansão. Camila vai ao encontro de João.

Beto afirma a Tancinha que o amor que sente por ela o transformou. Apolo e Tamara passam a noite juntos. Adônis revela a Shirlei que está apaixonado por ela. Cris e Felipe presumem que Vitória não aceitará Shirlei como namorada do filho. Camila sofre um golpe e tenta fugir, mas acaba desmaiando. Rebeca janta com Agilson, que diz que está apaixonado por ela. Francesca acredita ter visto Guido. Tancinha flagra Apolo e Tamara se beijando.

Tamara pede desculpas a Apolo por ter hostilizado Tancinha. Shirlei aconselha Tancinha. Bruna se desespera ao saber que Camila está viva. O médico avisa a Aparício que Camila sofreu traumatismo craniano. Henrique diz a Carmela que ela jamais será modelo. Carmela descobre que Henrique e Penélope estão juntos. Tamara decide não tomar seus remédios para participar da Fórmula Rally. Carol diz a Nicolas que abandonará a escola. Fedora interrompe a inauguração da cantina de Tancinha.

Fedora acusa Beto de traição por ele estar ao lado de Tancinha. Aparício tenta tranquilizar Agilson e Lucrécia sobre o estado de saúde de Camila. O médico avisa à família de Camila que a vida dela não está mais em perigo. Fedora se incomoda com o sucesso da cantina de Francesca e Tancinha. Carmela conta a Beto que Henrique está namorando Penélope e arma para que o publicitário flagre o amigo com sua mãe. Carol confessa a Murilo que Afonso morreu e que ela cuida sozinha dos irmãos. Bruna planeja atentar contra a vida de Camila no hospital. Beto flagra Henrique com Penélope.

Beto e Henrique brigam por causa de Penélope. Carol explica a Murilo que teme ser enviada para um abrigo. Penélope estranha que Beto tenha a chave da casa de Henrique. Camila acorda no momento em que Bruna tenta lhe aplicar uma substância. Shirlei se preocupa ao saber que Jéssica se encontrará com Vitória. Aparício e Fedora disputam as ações de Safira. Carmela incentiva Beto a demitir Henrique da Peripécia. Tamara vai à casa de Apolo e conhece Bia e Nicolas. Felipe apresenta Shirlei para Vitória, que a trata mal. Tamara insinua a Apolo que está se apaixonando por ele. Giovanni comemora que Camila despertou do coma. Lucrécia e Agilson percebem que Camila acordou com sua personalidade antiga.