Sassaricando - Haja Coração - Resumo de 16 a 22 de janeiro

O advogado da Peripécia comunica a Rebeca e suas amigas que o proprietário lhes emprestará um apartamento. Camila e Giovanni desconfiam de Bruna e Enéas. Apolo se emociona com a presença de Francesca em sua comemoração pela vitória na corrida. Apolo vê Tancinha e Beto se beijando.

Apolo constata que Tancinha e Beto estão juntos. Aparício avisa a Lucrécia e Agilson que o apoio de Safira é importante para que o Grand Bazzar não vá à falência com Fedora na presidência. Safira chega à mansão. Rebeca e Penélope ficam decepcionadas com seu novo apartamento, enquanto Leonora comemora estar sendo reconhecida pela vizinhança. Carmela sente inveja do namoro de Shirlei com Felipe. Camila comenta com Giovanni que é melhor manter segredo para Bruna sobre o relacionamento deles. Tancinha afirma a Beto que devolverá o dinheiro que ele e Rodrigo deram para a abertura da cantina. Safira tenta seduzir Aparício. Bruna flagra Camila procurando documentos sobre a explosão do Grand Bazzar.

Bruna pergunta a Camila sobre seu interesse no caso da explosão. Shirlei se emociona com um jantar à luz de velas preparado por Felipe. Adônis confessa a Apolo que está apaixonado por Shirlei. Apolo recebe flores de Tamara. Bruna acredita na explicação de Camila, que consegue acesso ao arquivo de Giovanni. Shirlei confessa a Tancinha e Francesca que tem receio de perder Felipe. Francesca aprova a ideia de Beto para o nome da cantina. Tancinha é atropelada pelo carro que Fedora dirige.

Fedora e Tancinha discutem. Camila convence Giovanni a manter segredo sobre o relacionamento deles até que ela consiga provar sua inocência. Lucrécia alerta Aparício que Fedora está tentando convencer Safira a apoiá-la. Dinamite cobra dinheiro de Leozinho, ameaçando a vida de Fedora. Nicolas diz a Carol que eles terão que pedir dinheiro para Apolo. Apolo participa de um ensaio fotográfico sensual com Tamara, para divulgar a corrida. Carmela convida Bruna para um jantar na casa de Francesca. Murilo flagra Carol imitando a voz de Afonso ao telefone. Bruna conta a Francesca que Giovanni está apaixonado por Camila. Tamara provoca Apolo e os dois acabam se beijando.

Penélope mente para Beto sobre o apartamento que está morando com as amigas. Bruna coloca a família de Giovanni contra ele, dizendo a Francesca que o filho se aliou a Aparício. Murilo pensa que Afonso está viajando e se prontifica a ajudar Carol. Bruna descobre que Giovanni contou para Camila que ela foi sua namorada e deduz que Camila mentiu para ela. Fedora sugere que Leozinho seduza Safira para conseguir seu apoio na candidatura à presidência do Grand Bazzar. Rebeca se irrita com o sucesso que Aparício faz com Penélope e Leonora. Dinalda encontra a carteira de Aparício e descobre que ele é o presidente do Grand Bazzar. Bruna procura Camila.

Bruna avisa a Camila que lutará por Giovanni. Dinalda deduz que Aparício está enganando Rebeca. Adônis despreza Carmela. Jéssica e suas amigas tentam humilhar Shirlei. Tancinha comenta com Shirlei que fica sensibilizada quando se encontra com Apolo. Fedora orienta Leozinho sobre como convencer Safira a assinar o documento de transferência de suas ações do Grand Bazzar. Tamara seduz Apolo.

Bruna discute com Giovanni. Aparício pede a Dinalda que não revele sua identidade a Rebeca. Camila vai à loja de explosivos em busca do vendedor João Romantini. Fedora anuncia que, se ganhar a presidência, demitirá Aparício e Agilson. Carmela e Leonora combinam de sabotar as modelos que participarão do teste. Marcia avisa Carol que Afonso precisa resolver a situação da bolsa de estudos dela e dos irmãos.