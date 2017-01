Sassaricando - Haja Coração - Resumo de 9 a 15 de janeiro

Beto e Rodrigo mostram a Francesca e Tancinha o local da cantina. Adônis se entristece ao saber que Shirlei está namorando Felipe. Aparício aparece no lugar de Agilson para o jantar com Rebeca. Bruna propõe a Enéas que ambos contem às famílias de Giovanni e Camila sobre o namoro dos dois. Camila pede que Giovanni se afaste de Bruna. Rebeca fica desesperada ao saber que o dono da cobertura onde mora quer vender o imóvel. Aparício planeja comprar a cobertura. Aparício e Fedora tentam conseguir o apoio de Safira às suas candidaturas à presidência do Grand Bazzar. Giba tenta beijar Tamara à força, e Apolo aparece para impedir. Beto e Tancinha se divertem juntos e acabam se beijando.

Tamara beija Apolo. Larissa e Renan ajudam Murilo a se reconciliar com Carol. Tancinha deixa claro para Beto que ainda gosta de Apolo. Aparício planeja instalar Rebeca e as amigas em um pequeno apartamento. Aparício descobre que Agilson e Lucrécia apoiarão Fedora. Aparício decide seguir Agilson. Dinamite ameaça contar tudo o que sabe sobre Leozinho se o marido de Fedora não lhe der dinheiro. Aparício e Ariovaldo descobrem onde Agilson vai todas as noites. Henrique avisa a Carmela que ela participará do comercial de shampoo, por insistência de Beto. Aparício diz a Agilson que, se ele apoiar Fedora, mostrará a todos o que faz em suas saídas noturnas. Tamara e Apolo se cumprimentam antes de iniciar a corrida.

Tamara fica encantada com a simpatia de Apolo. Agilson avisa a Lucrécia que eles voltaram a apoiar Aparício. André comenta com Adriana que o desempenho de Tamara na corrida está ruim. Carmela ameaça falar com Rodrigo, caso Henrique não a coloque em outra campanha. Apolo vence a corrida. Leonora e Carmela disputam a vaga de modelo, e Rodrigo resolve fazer um teste com as duas. O advogado da Peripécia comunica a Rebeca e suas amigas que o proprietário lhes emprestará um apartamento. Camila e Giovanni desconfiam de Bruna e Enéas. Apolo se emociona com a presença de Francesca em sua comemoração pela vitória na corrida. Apolo vê Tancinha e Beto se beijando.

Apolo constata que Tancinha e Beto estão juntos. Aparício avisa a Lucrécia e Agilson que o apoio de Safira é importante para que o Grand Bazzar não vá à falência com Fedora na presidência. Safira chega à mansão. Rebeca e Penélope ficam decepcionadas com seu novo apartamento, enquanto Leonora comemora estar sendo reconhecida pela vizinhança. Carmela sente inveja do namoro de Shirlei com Felipe. Camila comenta com Giovanni que é melhor manter segredo para Bruna sobre o relacionamento deles. Tancinha afirma a Beto que devolverá o dinheiro que ele e Rodrigo deram para a abertura da cantina. Safira tenta seduzir Aparício. Bruna flagra Camila procurando documentos sobre a explosão do Grand Bazzar.

Bruna pergunta a Camila sobre seu interesse no caso da explosão. Shirlei se emociona com um jantar à luz de velas preparado por Felipe. Adônis confessa a Apolo que está apaixonado por Shirlei. Apolo recebe flores de Tamara. Bruna acredita na explicação de Camila, que consegue acesso ao arquivo de Giovanni. Shirlei confessa a Tancinha e Francesca que tem receio de perder Felipe. Francesca aprova a ideia de Beto para o nome da cantina. Tancinha é atropelada pelo carro que Fedora dirige.